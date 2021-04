PlayStation Store: PS3- und PS Vita-Stores bleiben offen – Sony lenkt ein

Sony hat auf dem PlayStation Blog angekündigt, dass die Schließung der PlayStation Stores für PS3 und PS Vita zurückgezogen wurde und beide auch in Zukunft geöffnet bleiben werden. Der PSP-Store wird jedoch, wie ursprünglich geplant, am 2. Juli 2021 vom Netz genommen.

Der PS Vita-Store bleibt euch erhalten.

Kurz nachdem Sony bekanntgab, die PlayStation Stores für PS3, PS Vita und PSP schließen zu wollen, kam es zu einer Planänderung. Wie das Unternehmen in den Abendstunden bekanntgab, bleiben euch die Stores für PS3 und PS Vita erhalten. Lediglich vom PSP-Store müsst ihr euch verabschieden.

„Vor kurzem haben wir die Spieler darüber informiert, dass der PlayStation Store für PS3- und PS Vita-Geräte in diesem Sommer eingestellt werden soll“, so Jim Ryan, President & CEO von Sony Interactive Entertainment, in einer. „Nach weiterer Überlegung ist jedoch klar, dass wir hier die falsche Entscheidung getroffen haben.“

„Daher freue ich mich, euch heute mitteilen zu können, dass wir den PlayStation Store für PS3- und PS Vita-Geräte weiter betreiben werden. Die PSP-Commerce-Funktionalität wird wie geplant am 2. Juli 2021 eingestellt“, so die weiteren Worte.

Ressourcen sollten neu verteilt werden

Als ursprünglich die Entscheidung getroffen wurde, die Store-Unterstützung für PS3 und PS Vita zu beenden, war es das Ergebnis einer Reihe von Faktoren. Dazu zählten laut Ryan die Herausforderungen bei der Commerce-Unterstützung für ältere Geräte und die Möglichkeit, mehr der Ressourcen auf neuere Geräte zu konzentrieren, auf denen die Mehrheit der Gamer spielt.

„Wir sehen jetzt, dass es vielen von euch unglaublich wichtig ist, auch in absehbarer Zukunft weiterhin klassische Spiele auf PS3 und PS Vita kaufen zu können. Daher bin ich froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, um den Betrieb fortzuführen“, so das SIE-Oberhaupt.

Ryan sei froh, dass Sony dieses Stück der Geschichte für die Spieler am Leben erhalten kann, während das Unternehmen „weiterhin bahnbrechende neue Spielwelten für PS4, PS5 und die nächste Generation von VR entwickeln“ möchte.

Weitere Meldungen zum PlayStation Store:

Sony gab am 30. März 2021 bekannt, dass die PlayStation Stores für PS3 und PSP am 2. Juli 2021 und der PS Vita-Store am 27. August 2021 geschlossen werden sollen. Wenig später wurde eine Petition gestartet, die möglicherweise einen Beitrag zum Erhalt leisten konnte.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store