PSN: Store-Schließung für PS3, PSP und PS Vita bestätigt

Einige Plattformen müssen bald auf den PSN Store verzichten.

Nach vorangegangenen Gerüchten hat Sony bestätigt, dass die PlayStation Stores für PS3 und PSP am 2. Juli 2021 und der PS Vita-Store am 27. August 2021 geschlossen werden.

Eure Inhalte bleiben euch erhalten

Das bedeutet, dass ihr auf diesen Plattformen nach der Schließung keine weiteren PS3-, PSP- und PS Vita-Spiele oder Medieninhalte kaufen oder In-Game-Einkäufe tätigen könnt. Auch Guthabengutscheine können nicht mehr in den PlayStation Stores dieser Plattformen eingelöst werden. Das vorhandene Guthaben bleibt euch erhalten, allerdings muss es in den PlayStation Stores für PS4 und PS5 bzw. über die App oder den Web-Store eingelöst werden.

Trotz der Schließung der PSN Stores für PS3, PSP und PS Vita Stores werdet ihr weiterhin in der Lage sein, zuvor gekaufte Spiele und Games, die ihr über PS Plus eingelöst habt, herunterzuladen und zu spielen. Der Zugriff erfolgt über die Bibliothek. Auch könnt ihr nach wie vor auf gekaufte Medien zugreifen und PS Plus- oder Spielgutscheine einlösen.

Nachfolgend seht ihr eine Übersicht mit den Funktionen, die euch erhalten bleiben oder verschwinden:

Funktionen, auf die ihr weiterhin zugreifen können:

Ihr seid weiterhin in der Lage, zuvor gekaufte Spieltitel erneut herunterzuladen und zu spielen.

Ihr könnt weiterhin auf zuvor gekaufte Video-/Medieninhalte zugreifen.

Ihr könnt weiterhin Spiele und PlayStation Plus-Gutscheine einlösen.

Ihr werdet weiterhin in der Lage sein, beanspruchte Spieletitel über PlayStation Plus erneut herunterzuladen und zu spielen, solange ihr Mitglied des Dienstes bleibt.

Funktionen, auf die ihr keinen Zugriff mehr haben werdet:

Ihr werdet nicht mehr in der Lage sein, digitale Inhalte für PS3, PS Vita und PSP zu kaufen, einschließlich Spiele und Videoinhalte.

Ihr könnt keine weiteren In-Game-Käufe über Spiele auf PS3, PS Vita und PSP tätigen.

Ihr bekommt nicht mehr die Möglichkeit, PSN-Guthabengutscheine (z. B. Geschenkkarten) auf PS3-, PS Vita- oder PSP-Geräten einzulösen, sobald der PlayStation Store und die Kauffunktion für diese Geräte geschlossen wurden. Euer vorhandenes PSN-Wallet-Guthaben verbleibt in eurem PSN-Konto, aber ihr könnt dieses Wallet-Guthaben nur noch zum Kauf von PS4- und PS5-Produkten im PlayStation Store via Web, in der PlayStation App oder auf PS4- und PS5-Konsolen verwenden.



Falls ihr an weiteren Informationen zur Schließung der genannten PSN-Stores interessiert seid: Auf der offiziellen Seite von PlayStation findet ihr eine umfangreiche FAQ, in der zahlreiche Fragen detailliert beantwortet werden.

Schon am Wochenende wurde die Schließung der PlayStation Stores für PSP, PS3 und PS Vita vorbereitet. So lässt Sony die Kunden nicht länger auf die alte Version der Web-Version des PlayStation Stores zugreifen, was zunächst nach der Umstellung im vergangenen Jahr über eine gesonderte URL möglich war. Wir berichteten zum Wochenstart.

