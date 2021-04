PS Store Deals: Mehr als 260 Angebote im PlayStation Store

Sony hat im PlayStation Store weitere Angebote bereitgestellt. Einige Tage lang könnt ihr ausgesuchte Spiele zum Schnäppchenpreis in euren Besitz bringen. Mehr als 200 Games wurden im Preis reduziert.

Unter anderem ist "Yooka-Laylee" günstiger zu haben.

Im PlayStation Store wurden die neusten Deals freigeschaltet. Einmal mehr könnt ihr ausgesuchte Spiele zu deutlich reduzierten Preisen erwerben. Nachfolgend haben wir einige Preisbeispiele für euch.

Los geht es mit den beiden Definitive Editions vonund, die jeweils 14,99 statt 29,99 Euro kosten. Damit ergibt sich ein Rabatt von immerhin 50 Prozent. Ebenfalls im Angebot sind verschiedene Versionen von „Marvel’s Avengers“. Diebekommt ihr für 27,99 statt 69,99 Euro. Diewird für 31,99 statt 79,99 Euro verkauft. Und im Fall dersind es 35,99 statt 89,99 Euro.

„Sniper Elite 3“ bekommt ihr momentan für 4,49 Euro. PS Plus-User erhalten einen Sonderrabatt und bezahlen am Ende nur 2,99 Euro. Günstiger war der Titel trotz der zahlreichen Sales im PlayStation Store noch nicht zu haben. Für die „Little Nightmares Complete Edition“ müssen im PSN derzeit 7,49 statt 29,99 Euro bezahlt werden. Im vergangenen Jahr waren es kurzzeitig 5,99 Euro.

„Superhot VR“ bringt ihr für 9,99 statt der sonst üblichen 24,99 Euro in euren Besitz. Der Preis von „Yooka-Laylee“ sank auf 7,99 Euro. PS Plus-User können gar für 5,99 Euro zuschlagen. Dabei handelt es sich um den bisherigen Bestpreis im PSN. „A Way Out“ kostet im Rahmen des Sales 8,99 Euro statt 29,99 Euro. Im Fall von „Dragon Ball Fighterz“ sind es 9,79 Euro statt der UVP von 69,99 Euro. „What Remains Of Edith Finch“ – ein PS Plus-Titel im Mai 2019 – wurde von 19,99 Euro auf 7,99 Euro gesenkt.

Weitere Bestandteile des neuen Sales:

Das war längst nicht alles. Im PlayStation Store wurden die Preise von mehr als 200 Spielen gesenkt. Eine vorläufige Übersicht über den neusten Sale findet ihr bei psprices.com. Im Laufe des Tages dürfte auch die Angebotekategorie im PlayStation Store entsprechend gefüttert werden. Dort warten noch bis morgen auch die Frühlingsangebote auf euch.

Darüber hinaus wurden die PS Plus-Spiele für April 2021 zum Download bereitgestellt. Was euch im laufenden Monat erwartet, erfahrt ihr in dieser Meldung. Und solltet ihr bei PS Now ein Abo besitzen, dann könnte euch die Meldung zu den neuen PS Now-Spielen im April interessieren.

