PS Plus April 2021: Spiele für PS5 und PS4 zum Download bereit

PS Plus im April 2021: Wie ein Blick in den PlayStation Store verdeutlicht, können die für den laufenden Monat ausgewählten PlayStation Plus-Games ab sofort ohne Zusatzkosten in die Bibliothek gepackt werden.

Die PS Plus-Spiele erwarten euch im April 2021.

Heute ist der erste Dienstag des neuen Monats, was für PlayStation Plus-Mitglieder bedeutet: Sie können die neuen „Gratis Games“ laden, die ein Teil der kostenpflichtigen Mitgliedschaft sind.

Angekündigt wurden die PS Plus-Spiele für April 2021 schon in der vergangenen Woche. Ohne Zusatzkosten in die Bibliothek packen könnt ihr demnach „Oddworld Soulstorm“ für PS5 sowie „Days Gone“ und „Zombie Army 4: Dead War“ für die PS4.

Nachfolgend seht ihr die komplette Übersicht:

PS Plus im April 2021

Oddworld Soulstorm (PS5)

Veröffentlicht am 6. April 2021

Metascore: –

User-Score: –

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Days Gone (PS4)

Veröffentlicht am 26. April 2019

Metascore: 71

User-Score: 8.3

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Zombie Army 4: Dead War (PS4)

Veröffentlicht am 4. Februar 2020

Metascore: 72

User-Score: 6.4

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Nutzen dürft ihr die PS Plus-Spiele, die sich in eurer Bibliothek befinden, dauerhaft. Notwendig ist allerdings stets eine gültige PS Plus-Mitgliedschaft. Die „Gratis-Downloads“ stehen etwa einen Monat lang zur Verfügung. Danach werden sie gegen neue Titel ausgetauscht.

PS Plus im Mai 2021

Nach dem April kommt der Mai. Und es lässt sich vorhersagen, wann es zur Ankündigung und Freischaltung der nächsten Titel kommt. In den meisten Fällen werden die PS Plus-Spiele am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet. Die Ankündigung erfolgt in der Regel am Mittwoch der Vorwoche. Auf Basis dieser Erwartung ergeben sich die folgenden Termine.

Enthüllung des PS Plus-Mai -Angebotes am 28. April 2021

Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele am 4. Mai 2021

PlayStation Plus schlägt im Jahr mit rund 60 Euro zu Buche und bietet den Abonnenten einige Vorteile. Dazu zählen die monatlichen „Gratis-Games“ und der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5. Als weitere Features warten der Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos auf euch. Mehr zu PlayStation Plus erfahrt ihr in der verlinkten Themen-Übersicht.

Sind diesmal Spiele dabei, die ihr unbedingt ausprobieren möchtet? Oder hofft ihr auf ein besseres PS Plus-Angebot im Mai 2021?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus