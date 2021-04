PlayStation Now April 2021: Die Neuzugänge wurden enthüllt

Die PlayStation Now-Spiele für April 2021 wurden enthüllt. Drei weitere Games werden in das Angebot aufgenommen. Wir haben eine Übersicht für euch.

Diese neuen Spiele erwarten euch.

Sony hat die neuen Spiele enthüllt, die von PlayStation Now-Kunden ab heute genutzt werden können. Der PS-Now-Neuzugang setzt sich im April aus drei Games zusammen. Dabei handelt es sich um „Marvel’s Avengers“, „Borderlands 3″und „The Long Dark“.

Der zuerst genannte Titel „Marvel’s Avengers“ bleibt bis zum 5. Juli 2021 im PS Now-Angebot, sodass sich interessierte Spieler nicht allzu viel Zeit lassen sollten. Im Fall von „Borderlands 3“ könnt ihr eure Spielsessions bis zum 29. September 2021 ausdehnen. „The Long Dark“ wurde mit keinem Enddatum versehen.

PS Now April 2021 in der Übersicht

Marvel’s Avengers

Veröffentlicht am 4. September 2020

Metascore: 57

User-Score: 4.9

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Borderlands 3

Veröffentlicht am 13. September 2019

Metascore: 78

User-Score: 5.8

Regulärer Preis: 69,99 Euro (Sale aktuell 19,59 Euro)

The Long Dark

Veröffentlicht am 1. August 2017

Metascore: 75

User-Score: 6.8

Regulärer Preis: 24,99 Euro

PlayStation Now-Testversion

Falls ihr PlayStation Now bisher nicht testen konntet oder wolltet, dann könnte die neue Testversion auf euer Interesse stoßen. Sie ist ab Mittwoch, dem 7. April, verfügbar und steht allen offen, die PlayStation Now derzeit nicht abonniert haben. Laut Sony warten Hunderte von PS4-, PS3- und PS2-Spielen auf euch, die ihr auf Abruf streamen könnt. Dazu zählen natürlich auch die oben genannten Neuzugänge, die am heutigen Dienstag zum Lineup hinzukommen.

Die PS Now-Mitgliedschaft kostet abhängig von der Laufzeit zwischen zehn und 60 Euro. Nachfolgend die Übersicht über die Standardpreise:

Solltet ihr außerdem eine PS Plus-Mitgliedschaft besitzen, könnt ihr ab heute weitere Games in eure Instant Game Collection packen. Die neuen PS Plus-Spiele des laufenden Monats werden in den Mittagstunden zum „Gratis-Download“ zur Verfügung gestellt.

