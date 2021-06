JP Games: „Final Fantasy XV“-Director Hajime Tabata arbeitet an zwei großen Rollenspielen

Das Entwicklerstudio JP Games hat zwei weitere Projekte in Entwicklung. Nun hat Studiooberhaupt Hajime Tabata erste Details zu den beiden großangelegten Titeln verraten.

Vor einigen Jahren verließ Hajime Tabata, der Director hinter „Final Fantasy XV“, das japanische Videospielunternehmen Square Enix und gründete das unabhängige Studio JP Games. Das erste Projekt war ein Spiel zu den Paralympics namens „The Pegasus Dream Tour“.

Zwei große Projekte

Nun hat Tabata in der aktuellen Ausgabe der Weekly Famitsu bekanntgegeben, dass JP Games bereits an zwei neuen Projekten arbeitet. Diese sollen jeweils in Zusammenarbeit mit einem großen Unternehmen entstehen. Laut Tabata sollen beide Titel auch großangelegte Projekte sein.

Der erste Titel hat bereits die Pre-Production abgeschlossen und soll ein sehr schnelles Rollenspiel werden. Es soll sehr experimentell und eine Weiterentwicklung von „Final Fantasy Type-0“ werden. Des Weiteren möchte Tabata die Spielzeit verringern, die für einen einzelnen Spieldurchgang in einem Rollenspiel benötigt wird, indem er die Rollenspielerfahrung komprimiert und es im Multiplayer mehrfach spielbar macht.

Die Arbeiten an dem zweiten Titel haben erst begonnen. Es handelt es sich um ein globales nomadisches Rollenspiel, das auf AAA-Niveau entwickelt wird und als eine Evolution von „Final Fantasy XV“ beschrieben wird. Man möchte einen großangelegten Titel erschaffen, der freie Erkundungen in den Fokus stellt.

Sobald JP Games weitere Informationen zu den neuen Titeln enthüllt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Quelle: Gematsu

