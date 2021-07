Take-Two Interactive: Übernahme eines Animationsstudios verkündet

Bei Take-Two Interactive sind etwa 5800 Mitarbeiter beschäftigt.

Der bekannte Spielepublisher Take-Two Interactive gab heute die Übernahme von Dynamixyz bekannt. Dabei handelt es sich um ein französisches Studio, das sich auf Gesichtsanimationen spezialisiert hat. Genauer beschrieben wird dort an videobasierten Gesichtsanimationen gearbeitet, wofür sie herstellergebundene Motion Capture-, Gesichtsanalyse- und 3D-Verarbeitungstools verwenden.

In der Vergangenheit haben die beiden Unternehmen bereits erfolgreich zusammengarbeitet. Dynamixyz war nämlich an der Entwicklung von „Red Dead Redemption 2“ und „NBA 2K21“ beteiligt. Zudem wirkte das Studio am Marvel-Kinofilm „Avengers: Endgame“ mit.

Den genauen Kaufpreis haben die Verantwortlichen von Take-Two nicht verraten. Dafür teilten sie mit, dass die besagte Akquisition dazu dient, die eigenen Entwicklungskapazitäten zu steigern. Das Ziel der Muttergesellschaft ist es, zum „kreativsten, innovativsten und effizientesten Unterhaltungsunternehmen“ aufzusteigen.

Die Statements von Take-Two und Dynamixyz

Zu der erfolgreichen Übernahme hat Michael Worosz, der Vizepräsident von Take-Two, folgende Worte verloren: „Gaspard und das visionäre Team von Dynamixyz haben einen wohlverdienten Ruf dafür, der Unterhaltungsindustrie das breiteste und intelligenteste Angebot an Lösungen für die Erfassung von Gesichtsbewegungen zu liefern. Ihre Arbeit hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen, von der Kinokasse bis zum Wohnzimmer.

Worosz führte fort: „Wir sind begeistert, sie in unserem Team zu haben, ihre proprietären Technologien und ihr kreatives Wunderwerk in unser zukünftiges Angebot zu integrieren und ihre Fähigkeiten und Lösungen weiterzuentwickeln.“

Auch der Studioleiter von Dynamixyz, der seinen Posten weiterführen wird, äußerte sich dazu: „Nachdem wir mit Rockstar Games und 2K zusammengearbeitet haben, kennen wir Take-Two’s Engagement für kreative Spitzenleistungen aus erster Hand und begrüßen die Gelegenheit, unsere Tools und Technologien zu nutzen, um ihnen dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen und das Publikum weiter zu fesseln und zu begeistern.“

Wer sich von den Gesichtsanimationen des Studios selbst überzeugen möchte, sollte sich einmal das folgende Video anschauen:

