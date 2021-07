The Crew 2: Weitere Gratis-Trial angekündigt – Termin & Trailer

Kurz vor dem Start der nächsten Story-Season kündigte Ubisoft eine weitere Gratis-Trial zum Rennspiel "The Crew 2" an. Los geht es bereits in der kommenden Woche.

"The Crew 2" startet in Kürze in die nächste Gratis-Trial.

Wie Ubisoft bekannt gab, dürfen sich interessierte Spieler bereits in der kommenden Woche über die Möglichkeit freuen, das Rennspiel „The Crew 2“ im Rahmen einer Gratis-Trial ausführlich in Augenschein zu nehmen.

Die kostenlose Testphase wird am Donnerstag, den 8. Juli 2021 starten und bis zum darauffolgenden Montag, den 12. Juli 2021 zur Verfügung stehen. Weiter heißt es in der offiziellen Ankündigung, dass im Rahmen der neuen Gratis-Trial von „The Crew 2“ sowohl das Hauptspiel als auch sämtliche Zusatzinhalte gespielt werden können – darunter die am 7. Juli 2021 erscheinende „Season 3 Episode 1: US Speed Tour East“.

Special-Edition ersetzt die Deluxe-Edition

Begleitet wird der nahende Start der neuen Gratis-Trial von einer Änderung an den Sonder-Ausgaben von „The Crew 2“. Laut Ubsioft wird die Special-Edition die bisherige Deluxe-Edition ersetzen. An zusätzlichen Inhalten geboten werden das „Digital Special Pack“, der „Dodge Challenger SRT Demon Interception Unit“ und der „Porsche 911 Speedster“.

Zum Thema: Ubisoft: Brawlhalla-Crossover mit den Turtles und neue Zahl zu The Crew

Abschließend gab Ubisoft bekannt, dass das „Digital Special Pack“ der Gold-Edition von „The Crew 2“ hinzugefügt wird. Anbei der offizielle Trailer, der euch noch einmal auf den nahenden Start der Gratis-Trial einstimmen und gleichzeitig Lust auf mehr machen soll.

