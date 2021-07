Final Fantasy VII Remake Part 2: Mechaniken aus Intermission mit von der Partie?

"Final Fantasy VII Remake": Das zweite Kapitel befindet sich in Arbeit.

Bereits vor einigen Wochen bestätigten die Verantwortlichen von Square Enix die laufenden Arbeiten am zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII Remakes“.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des nächsten Teils zu rechnen ist, verrieten die Entwickler bisher zwar nicht, deuteten in den vergangenen Wochen jedoch an, dass wir uns im zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII Remakes“ auf die eine oder andere Überraschung freuen dürfen. So soll sich die Geschichte zum Teil spürbar vom Original unterscheiden und so eine ganz neue Spielerfahrung liefern.

Combo-System und weitere Elemente sollen aufgegriffen werden

Geht es um die spielerische Umsetzung des nächsten Kapitels, dann dürfen wir uns laut Game-Director Naoki Hamaguchi wohl auf die Rückkehr verschiedener vertrauter Spielmechaniken einstellen. Unter anderem möchte Hamaguchi dem Combo-System, das mit „Intermission“ Einzug hielt, zu einem Comeback verhelfen. Vor allem die Synergy-Kombo-Attacken, die von Yuffie und Sonon eingesetzt werden können, haben es dem Game-Director offenbar angetan.

„Mit Intermission wurden ein weiteres Element eingeführt: Die Combo-Moves, bei denen Yuffie und Sonon zusammenarbeiten, was bei der Kampfstrategie für ein anderes Gefühl gesorgt hat. Ich würde diese und andere Elemente, die wir in Intermission ausprobiert haben, gerne in unserer nächsten Geschichte nutzen“, so Hamaguchi.

Sollten sich weitere Details zum zweiten Kapitel des „Final Fantasy VII Remakes“ ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

