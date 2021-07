Landwirtschafts-Simulator 22: Gameplay-Premiere auf der FarmCon – Programmplan

Die Inhalte erwarten euch während der Show.

Zum „Landwirtschafts-Simulator 22“ werden in Kürze erste Gameplay-Szenen veröffentlicht. Die Präsentation erfolgt im Rahmen der diesjährigen FarmCon, die ihr zwischen dem 21. und 23. Juli 2021 auf dem offiziellen GIANTS Software Twitch-Kanal verfolgen könnt.

Täglich ab 20 Uhr werden dort in mehrstündigen Stream Einblicke in den „Landwirtschafts-Simulator 22“ gewährt. Das Entwicklerteam möchte im Zuge der Präsentationen einen „tieferen Einblick in bereits angekündigte Features wie Produktionsketten geben“ und euch bisher nicht bekannte Gameplay-Mechaniken vorstellen.

Der offizielle Programmplan:

Mittwoch (21. Juli): Im Fokus stehen die wechselnden Jahreszeiten, die neue US-Karte “Elmcreek” und ein Blick hinter die Kulissen des Cinematic Trailers.

Im Fokus stehen die wechselnden Jahreszeiten, die neue US-Karte “Elmcreek” und ein Blick hinter die Kulissen des Cinematic Trailers. Donnerstag (22. Juli): Die Gameplay-Premiere und Einblicke in die GIANTS Engine 9 sind geplant.

Die Gameplay-Premiere und Einblicke in die GIANTS Engine 9 sind geplant. Freitag (23. Juli): Vorgestellt werden die drei neuen Fruchtsorten, verschiedene Anpassungsmöglichkeiten und Soundverbesserungen. Der Ballen-Stapel-Wettbewerb „Stark Challenge 2021“ mit echten Traktoren soll ebenfalls für Abwechslung sorgen.

Vorgestellt werden die drei neuen Fruchtsorten, verschiedene Anpassungsmöglichkeiten und Soundverbesserungen. Der Ballen-Stapel-Wettbewerb „Stark Challenge 2021“ mit echten Traktoren soll ebenfalls für Abwechslung sorgen. Samstag & Sonntag (24. und 25. Juli): Am Wochenende rückt die Farming Simulator League und die Fortsetzung der dritten Season der kompetitiven E-Sport-Liga in den Mittelpunkt. Das Turnier-Finale wird am 25. Juli um 10 Uhr (MESZ) live auf Twitch und YouTube übertragen.

Hinzukommen weitere Präsentationen, mehrere Q&A-Sessions, Gewinnspiele und dedizierte Discord-Chaträume, in denen ihr euch direkt mit den Entwicklern zu den jeweiligen FarmCon-News des Tages austauschen könnt.

Bisherige Meldungen zum Landwirtschafts-Simulator 22:

„FarmCon rückt immer näher und der Landwirtschafts-Simulator 22 gewinnt täglich an neuen Features und Feinschliff. Wir sind überglücklich, das Spiel nun von nahezu allen Seiten mit einer Fülle neuer Details zu präsentieren. Fans aus aller Welt sollten sich den Termin daher im Kalender notieren und im Rahmen des Events persönlich mit uns chatten – wie es die FarmCon-Tradition verlangt“, so der CEO Christian Ammann.

Der „Landwirtschafts-Simulator 22“ erscheint am 22. November 2021 für PC, Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Stadia.

