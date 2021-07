Doki Doki Literature Club Plus: neuer Launch-Trailer veröffentlicht

So niedlich das Spiel und die Mitglieder des Literatuclubs auch aussehen mögen, es erwarten euch einige verstörende Passagen.

Auf den ersten Blick wirkt „Doki Doki Literature Club Plus“ wie eine niedliche Visual Novel, in der ihr gemeinsam mit den vier Mitgliedern des Literaturclubs Gedichte besprecht. Allerdings ist die Warnung zu Beginn des neuen Launch Trailers kein Scherz, denn das Horrorspiel mit der Altersfreigabe 18 hat es in sich. Ob die hübsche Fassade die verstörenden Elemente abmildert oder verschlimmert, sei dahingestellt.

Neue Einblicke in den Literaturclub

Zum Release der Version für PlayStation 4 und PlayStation 5 gibt es neue Einblicke in die erweiterte Variante des Spiels. Eure Kindheitsfreundin Sayori lädt euch zu einem Treffen des Literaturclubs ein. Dort lernt ihr Yuri, Natsuki und Monika, die Präsidentin des Clubs, kennen. Schnell stellt sich heraus, dass „Doki Doki“ nichts für schwache Nerven ist. Zusätzlich zu den unheimlichen Geschehnissen wird das Spielerlebnis auch auf der Meta-Ebene beeinflusst, da mit scheinbaren Glitches und Bugs gearbeitet wird.

Das ist aber Teil des Spiels und sorgt für einen spannenden Horrortrip, der die eine oder andere Triggerwarnung rechtfertigen würde. In der neuen Version der parodierenden Dating-Simulation erwarten euch ergänzend zur bisherigen Variante sechs neue Nebengeschichten, mehr als 100 freischaltbare Bilder, neue Musiktracks und eine verbesserte Grafik.

In dem Trailer werden die Schokoladenseiten der vier Schülerinnen kurz vorgestellt und erste Hinweise auf die thematische Richtung des Spiels gegeben. Sayori ist ein wahrer Sonnenschein, Natsuki ist süß, aber zickig zugleich. Yuri ist etwas zurückhaltend und mysteriös, während Monika der Klassenliebling ist. Ihr könnt Gedichte schreiben, euren Schwarm damit beeindrucken und die Höhen und Tiefen einer Highschool-Romanze erleben. Hierzulande ist der Titel von Serenity Forge nur digital erhältlich.

Launch Trailer:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Doki Doki Literature Club Plus