Lost Judgment: Investigative Action im neuen Trailer

"Lost Judgment" erscheint im September 2021.

Nach dem erfolgreichen ersten Teil geht die Action-Serie aus dem Hause RGG Studios mit „Lost Judgment“ noch in diesem Sommer in die zweite Runde.

Zur Einstimmung auf das vor euch liegende Abenteuer stellte Sega einen frischen Trailer zum Nachfolger bereit, in dem sich alles um die investigative Action von „Lost Judgment“ dreht. Mit der „Athletik“ auf der einen und der „Heimlichkeit“ auf der anderen Seite zeigt der besagte Trailer zwei von Yagamis neuen Investigativ-Techniken, mit denen das Gameplay der Serie auf die nächste Stufe gehoben werden soll.

Setzt die Fähigkeiten des Protagonisten geschickt ein

Mit der „Athletik“ ist Yagami beispielsweise in der Lage, akrobatische Manöver an den Tag zu legen und so Gebiete zu erkunden, die vorher unerreichbar waren. Mit der „Heimlichkeit“ hingegen ist es möglich, sich unbemerkt in Gebäude zu schleichen oder Gegner still und heimlich aus dem Hinterhalt zu beseitigen.

Zum Thema: Lost Judgment: Opening Cinematic veröffentlicht

In „Lost Judgment“ führt der Weg des Protagonisten durch mehrere japanische Stadtviertel und in eine örtliche Highschool, wo er herausfinden muss, wie ein rätselhafter Kriminalitätsanstieg mit seinem Fall in Verbindung steht.

In Europa wird „Lost Judgment“ ab dem 24. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein.

