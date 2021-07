Warner: Stehen Netherrealm & TT Games zum Verkauf? Microsoft soll interessiert sein

NetherRealm Studios: Das Studio hinter "Mortal Kombat" soll zum Verkauf stehen.

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass sich die Verantwortlichen von AT&T beziehungsweise Warner komplett oder zumindest in Teilen von ihrer Gaming-Sparte trennen könnten.

Für frische Spekulationen in diese Richtung sorgt in diesen Tagen der Windows Central-Redakteur Jez Corden, der sich in der Vergangenheit immer wieder als verlässliche Insider-Quelle einen Namen machte. Wie Corden berichtet, wurden ihm interne Dokumente zugespielt, aus denen hervorgeht, dass sich Warner von zwei seiner Spielestudios trennen möchte: Den NetherRealm Studios auf der einen und TT Games auf der anderen Seite.

Sichert sich Microsoft die beiden Studios?

Untermauert werden die Gerüchte vom gewöhnlich gut informierten Xbox- und Microsoft-Insider „Klobrille“, der aus nicht näher genannten Quellen erfahren haben möchte, dass Microsoft über einen Kauf der beiden Studios nachdenkt. Da offizielle Stellungnahmen beziehungsweise Bestätigungen zu dem Ganzen noch ausstehen, ist aktuell unklar, ob hier lediglich die Studios an sich zum Verkauf stehen oder ob im Fall von NetherRealm auch die dazugehörigen Marken angeboten werden.

Zum Thema: Warner Bros: AT&T’s 43 Milliarden Dollar-Deal hat Einfluss auf die Spielesparte

Zu den bekanntesten Werken der NetherRealm Studios gehören beispielsweise die beiden Fighting-Titel-Serien „Mortal Kombat“ und „Injustice“. TT Games hingegen war in der Vergangenheit vor allem für zahlreiche Lego-Titel verantwortlich. Diese dürften zukünftig bei einem anderen Studio entstehen, da die Rechte an der Lego-Marke wohl kaum zum Verkauf stehen.

Sollten sich konkrete Informationen zum möglichen Verkauf der beiden Studios ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. Zumal neben Microsoft sicherlich noch andere Größen der Branche Interesse an den NetherRealm Studios beziehungsweise TT Games haben dürften, sofern die beiden Entwicklerschmieden in der Tat zum Verkauf stehen.

Quelle: Xbox Era / Xbox Two

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Netherrealm Studios