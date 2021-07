Diablo 2 Resurrected: Seit der Alpha wurden viele Verbesserungen vorgenommen

Blizzard Entertainment hat auf dem PC bereits eine technische Alpha zu „Diablo 2: Resurrected“ veranstaltet und eine Menge Feedback gesammelt. Nun haben die Entwickler noch einmal einige Details verraten, die die Verbesserungen betreffen, die man seit April vorgenommen hat.

Das Feedback wurde umgesetzt

Demnach hat man visuelle Verbesserungen, Vereinfachungen, Anpassungen für die Barrierefreiheit und mehr umgesetzt, die sich die Spieler gewünscht haben. Die Entwickler möchten die grafischen Möglichkeiten der aktuellen Generation nutzen, um den Klassiker so originalgetreu wie möglich zu modernisieren. Unter anderem hat man die visuellen Effekte für die Zauber „Blitz“, „Blizzard“ und „Heiliger Frost“ überarbeitet. Zudem wurden neue Farben für Statuseffekte zugewiesen.

Des Weiteren hat man die Animationen für Mana und Leben sowie Symbole aktualisiert. Dabei wurden vor allem die Farben von Gegenständen angepasst. Es wurden auch zahlreiche Vereinfachungen vorgenommen. Dazu heißt es in einem Blogeintrag:

„Vereinfachungen umfassen eine breite Auswahl an Funktionen, die Spiele zugänglicher machen sollen, ohne das grundlegende Gameplay zu beeinflussen. Wenn sie korrekt umgesetzt werden, können Vereinfachungen die Spielbarkeit bereichern und den Spielspaß erhöhen. Für Diablo II: Resurrected wollten wir diese Erfahrung optimieren, ohne dass die Elemente verlorengehen, die das Originalspiel so unverwechselbar gemacht haben. In diesem Spiel gibt es so viele besondere Eigenarten und Systeme, dass es letztendlich die ursprüngliche Spielerfahrung sabotieren würde, sollten sie modernisiert werden. Also haben wir uns zurückgehalten, um die authentische Erfahrung zu schützen, während wir beim Entwicklungsprozess auch das Feedback der Spieler berücksichtigt haben.“

Weitere Details zu den Änderungen kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken. Im August wird eine geschlossene Beta stattfinden, die den Spielern die Neuerungen vorstellen wird. Daraufhin sollen auch Konsolenspieler im Rahmen der offenen Beta eine Chance erhalten. In dieser werden fünf verschiedene Klassen (Amazone, Barbar, Paladin, Zauberin, Druide) spielbar sein. Zudem kann man eine Gruppe von bis zu acht Spielern bilden.

„Diablo 2: Resurrected“ erscheint am 23. September 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC.

