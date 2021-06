Diablo 2 Resurrected: Der Controller-Steuerung kam besondere Aufmerksamkeit zu

"Diablo 2 Resurrected" erscheint Ende September.

Mit „Diablo 2 Resurrected“ feiert Blizzard Entertainments im Jahr 2000 veröffentlichter Rollenspiel-Klassiker in einem überarbeiteten Format ein Comeback.

Da „Diablo 2“ im Zuge der Neuauflage erstmals auch für die Konsolen veröffentlicht wird, kam der Steuerung mit dem Controller laut offiziellen Angaben besondere Aufmerksamkeit zu. Wie Executive-Producer Rod Fergusson in einem Interview versprach, verfolgten die Entwickler von Blizzard Entertainment und Vicarious Visions das Ziel, auf den Konsolen eine Spielerfahrung zu bieten, die dem PC-Original in nichts nachsteht.

Die Steuerung musste komplett überarbeitet werden

„Im Grunde ist es die Änderung von ‚Du sagst dem Charakter, wohin er gehen soll‘ zu ‚Du bist der Charakter, der ihm diese Richtung vorgibt‘. Das Entwicklerteam hat einfach einen fantastischen Job gemacht. Als wir zum ersten Mal die Controller-Unterstützung implementierten, war es bereits sehr gut spielbar. Es zu spielen, fühlte sich großzügig an. Fernkampfangriffe fühlen sich wirklich gut an, Nahkampfangriffe fühlen sich wirklich gut an. Das Auto-Gold-Pickup funktioniert so gut.“, so Ferguson.

Zum Thema: Diablo 2 Resurrected: Spielbarkeit wird erleichtert, aber das Rollenspiel wird nicht leichter

„Es gibt bestimmte Dinge, die optional aktiviert werden. Diese Dinge können Sie auch ausschalten“, heißt es weiter. „Sie [die Entwickler] möchten nicht, dass es sich anfühlt wie ‚Oh, das ist ein PC-Port, daher fühlt es sich irgendwie klobig an.‘ Wir haben viel Mühe darin investiert, dass es sich reibungslos anfühlt. Das Gefühl zu haben, dass Sie die Präzision haben, dass Sie tun können, was Sie tun möchten. Es fühlt sich an wie ein großartiges Konsolenerlebnis.“

Zu den weiteren Features, die auf den Konsolen für eine reibungslose Spielerfahrung sorgen sollen, gehört die Möglichkeit, das Inventar auf Knopfdruck automatisch sortieren zu lassen. „Diablo 2 Resurrected“ wird am 23. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

