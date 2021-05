Diablo 2 Resurrected: Spielbarkeit wird erleichtert, aber das Rollenspiel wird nicht leichter

Blizzard Entertainment hatte im vergangenen Februar mit „Diablo 2: Resurrected“ eine Neuauflage des klassischen Action-Rollenspiels angekündigt, die im Laufe dieses Jahres für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden soll. In einem Interview mit IGN haben Principal Designer Rob Gallerani und Lead Artist Chris Amaral über einige der Änderungen gesprochen, die das Spiel modernisieren sollen.

Zahlreiche Verbesserungen für die Spielbarkeit

Demnach möchte man nichts verändern, was „Diablo 2“ so besonders gemacht hat. Stattdessen möchte man die Spielbarkeit erleichtern und darauf verzichten das Spiel zu vereinfachen. So sagte Gallerani:

„Das Spiel befindet sich immer noch in Arbeit ─ dies war eine Tech-Alpha ─ also selbst von Designseite aus haben wir eine Menge gedanken über [zusätzliche] Quality of Life-Updates und Wege, wie wir sie besser machen können.“

Allerdings kann Amaral nicht versprechen, dass man alle Veränderungen umsetzen kann, die sich die Spieler nach der Tech-Alpha gewünscht haben. Jedoch hofft man, dass man die Ideen noch etwas weiter vorantreiben kann. Im Weiteren heißt es seitens Gallerani:

„Der Grundsatz ist einfach: Wir möchten das Spiel nicht einfacher machen. Wir möchten dem Spiel treu bleiben, also gibt es einen Unterschied dazwischen das Spiel einfacher zu machen und das Spiel einfacher zu spielen zu machen.“

Mehr zum Thema: Diablo 2 Resurrected – Wohl die letzte Neuauflage von Blizzard – Speicherstände übertragbar

Unter anderem soll es nicht möglich sein, dass man unendlich Pfeile tragen kann oder ein größeres Inventar erhält. Dies würde wichtige Entscheidungen verändern, die „Diablo 2“ zu dem machen, das die Spieler geliebt haben.

„Diablo 2: Resurrected“ erscheint für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Quelle: GameSpot

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Diablo 2 Resurrected