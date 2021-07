Psychonauts 2: Double Fine zeigt den Story-Trailer

"Psychonauts 2" soll sich einmal mehr von der humorvollen Seite zeigen.

Double Fine Productions hat weiteres Videomaterial zum kommenden „Psychonauts 2“ veröffentlicht. Mit dem neuen Clip, den ihr unterhalb dieser Zeilen vorfindet, werdet ihr mit der Story des Titels vertraut gemacht.

In der Handlung soll es einmal mehr humorvoll zur Sache gehen: Razputin „Raz“ Aquato hat seinen Lebenstraum verwirklicht, der internationalen Hellseher-Spionage-Organisation beizutreten, die als die Psychonauts bekannt ist. Jedoch sind die Superspione in Schwierigkeiten. Ihr Anführer ist nicht mehr derselbe, seit er aus einer Entführung gerettet wurde. Zudem gibt es einen Maulwurf, der sich im Hauptquartier versteckt.

„Psychonauts 2 kombiniert skurrile Missionen und mysteriöse Verschwörungen und ist ein Plattform-Adventure mit cineastischem Stil und jeder Menge anpassbarer psychischer Kräfte“, so die Macher von Double Fine Productions. „Psychonauts 2 serviert Gefahr, Spannung und Lacher gleichermaßen, während die Spieler Raz auf einer Reise durch die Gedanken von Freunden und Feinden führen, um einen mörderischen psychischen Bösewicht zu besiegen.“

Microsoft sicherte die Bosskämpfe

Außerdem widmete sich das Studio-Oberhaupt Tim Schafer in einem Interview nochmals der Übernahme durch Microsoft. Sie habe unter anderem dabei geholfen, die Bosskämpfe im Spiel zu behalten. Offenbar gingen dem Entwickler die Ressourcen aus.

„Wir hatten unsere finanziellen Höhen und Tiefen als Indie-Studio“, so Schafer. „Das Spiel sollte zu diesem Spiel werden, aber wir wollten die Dinge gegen Ende streichen. Ich fing an, wegen der Bossmonster traurig zu sein, weil ich mir Psychonauts 1 anschaute, was für großartige Bosse wir hatten.“ Laut Schafer waren die Xbox-Leute sehr dabei unterstützend, die Dinge wieder in das Spiel zu bekommen.

„Psychonauts 2“ wird am 25. August 2021 den PC, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

