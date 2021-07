Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms im blutigen Trailer

Der animierte Film "Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms" zeigt sich in einem blutigen Trailer, der sich der Story annimmt. Die Veröffentlichung des Streifens erfolgt im August.

Im neuen "Mortal Kombat Legends" geht es einmal mehr recht blutig zur Sache.

Warner Bros. hat heute einen neuen Trailer zum kommenden Animationsfilm „Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms“ veröffentlicht. Der Clip zeigt so ziemlich die gesamte Besetzung der Helden und Schurken, die den Fans der zugrundeliegenden Spielereihe bekannt sein werden. Zu sehen ist im neuen Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, auch eine Menge Blut, was den Kennern der Reihe ebenfalls vertraut sein dürfte.

Ein Turnier um die Zukunft von Earthrealm

Zum Video und zur Handlung ansich betonen die Macher in der Videobeschreibung: „Als Shao Kahns Outworld-Barbaren das Earthrealm terrorisieren, ist Lord Raiden entschlossen, dem Gemetzel ein für alle Mal ein Ende zu setzen. Damit bleibt nur noch eine Option: Ein letztes Mortal Kombat-Turnier um die Zukunft von Earthrealm. Das Universum schaut zu, und der Gewinner bekommt alles.“

„Battle of the Realms“ spielt kurz nach dem großen Höhepunkt von „Scorpion’s Revenge“, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde. Die Protagonisten werden von den gefährlichen Feinden, die Shao Kahn unterstützen, angegriffen. Raiden und die anderen Krieger von Earthrealm müssen sich auf einen letzten Mortal Kombat einlassen.

Wenn sie scheitern, laufen ihre Heimat und der Rest der Reiche Gefahr, unter die Kontrolle von Kahn zu gelangen. Die animierte Fortsetzung wird von Ethan Spaulding („Scorpion’s Revenge“) inszeniert und von Jeremy Adams („Supernatural“) geschrieben.

Mehr zu Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms:

„Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms“ wird am 31. August 2021 digital und auf Disk veröffentlicht. Unsere bisherigen Meldungen zum Streifen halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mortal Kombat