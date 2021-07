Soul Calibur 6: Erreicht nach fast drei Jahren einen weiteren Verkaufsmeilenstein

Vor fast drei Jahren erschien das Kampfspiel „Soul Calibur 6“ für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Bandai Namco Entertainment hatte in all der Zeit auch mehrere DLC-Charaktere veröffentlicht, um den Spielern mehr Möglichkeiten zu bieten. Dafür war man unter anderem eine Crossover-Partnerschaft mit Square Enix eingegangen, um 2B aus „NieR: Automata“ ins Spiel zu bringen. Auch Geralt aus „The Witcher“ hatte seinen Auftritt in dem Kampfspiel.

Nun hat der Publisher die neuesten Verkaufszahlen enthüllt, da „Soul Calibur 6“ einen neuen Meilenstein erreichen konnte. Demnach wurde die Marke von zwei Millionen verkauften Einheiten geknackt. Allerdings hat Bandai Namco Entertainment keine konkrete Aufschlüsselung der Verkäufe bereitgestellt, weshalb weder bekannt ist, wie die ausgelieferten Einheiten auf die Plattformen verteilt sind oder ob sich die Käufer für die digitale oder die physische Version entschieden hatten.

„Soul Calibur 6“ erschien im Oktober 2018 für die PlayStation 4, die Xbox One sowie den PC und schickte die Spieler in das 16. Jahrhundert, in dem sie die Geschichte vor dem ersten Teil der Reihe erlebten. Dafür wurden auch verschiedene Charaktere geboten, die man bereits aus vorangegangenen Spielen kannte. So manch neuer Charakter war ebenfalls in dem Kader zu finden.

Transcending history as #SOULCALIBURVI has reached 2 million copies sold! Thank you to all of our fans for your continued support and may your soul still burn! pic.twitter.com/mXUkfXZH60 — SOULCALIBUR (@soulcalibur) July 21, 2021

