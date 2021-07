Landwirtschafts-Simulator 22: US-Map, neue Pflanzen & Gameplay in neuen Videos

Der "Landwirtschafts-Simulator 22" erscheint im November 2021.

Aktuell arbeiten die Entwickler von Giants fieberhaft an der Fertigstellung des „Landwirtschafts-Simulator 22“, der für die Konsolen und den PC erscheinen wird.

Im Rahmen der „FarmCon 2021“ stellte das Studio mehrere neue Gameplay-Videos bereit, die uns einen ausführlichen Blick auf den diesjährigen Ableger der Reihe ermöglichen. Diese stehen unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und liefern euch zum einen frische Spielszenen. Darüber hinaus dürft ihr einen Blick auf drei neue Pflanzen, die neue US-Map „Elmcreek“ und weitere Neuerungen werfen.

Jahreszeiten sollen für frischen Wind sorgen

Der „Landwirtschafts-Simulator 22“ erscheint am 22. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S. Zu den spielerischen Neuerungen gehören in diesem Jahr die vier unterschiedlichen Jahreszeiten, die nicht nur für optische Abwechslung sorgen. Darüber hinaus bringen diese ganz eigene Herausforderungen und Ziele mit sich.

Zum Thema: Landwirtschafts-Simulator 22: Neues Video stellt die Jahreszeiten vor

„Mehr als 400 Maschinen und Geräte von über 100 realen landwirtschaftlichen Herstellern, inklusive neuer Kategorien, sorgen für eine verbesserte und umso realistischere Simulation. Aber auch neue Spieler werden spielend einfach in die Welt des Ackerbaus, der Viehzucht und Forstwirtschaft eintauchen“, versprechen die Macher von Giants weiter.

