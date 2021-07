Tribes of Midgard: Launch-Trailer stimmt auf das Wikinger-Abenteuer ein

Am morgigen Dienstag wird das Wikinger-Survival-Abenteuer "Tribes of Midgard" unter anderem für die PlayStation-Plattformen erscheinen. Der offizielle Launch-Trailer soll Lust auf mehr machen.

"Tribes of Midgard" erscheint in dieser Woche.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Gearbox Publishing veröffentlichen die Entwickler von Norsfell am morgigen Dienstag ihr neues Projekt „Tribes of Midgard“.

„Tribes of Midgard“ wird von offizieller Seite als eine Survival-Multiplayer-Erfahrung beschrieben, in der ihr die Kontrolle über einen Wikingerstamm übernehmt und euch mit anderen Spielern zusammenschließt, um das Überleben eurer Stämme zu sichern und den Lebensbaum Yggdrasil zu verteidigen. Passend zum morgigen Release von „Tribes of Midgard“ steht ab sofort auch der offizielle Launch-Trailer bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Entwickler versprechen eine langfristige Unterstützung

Wie uns die Entwickler von Norsfell kürzlich mitteilten, soll „Tribes of Midgard“ über einen langen Zeitraum mit Seasons und neuen Inhalten unterstützt werden. Die erste Season wird den Namen „The Wolf Saga“ tragen und pünktlich zum morgigen Release des Survival-Rollenspiels zur Verfügung gestellt.

Zum Thema: Tribes of Midgard: Langfristige Unterstützung versprochen – Erste Season vorgestellt

Zu den gebotenen Inhalten der ersten Season gehören unter anderem zusätzliche Charakterklassen, Waffen und Ausrüstungsgegenstände, weitere Bosskämpfe oder das Runen-System, mit dem es euch ermöglicht werden soll, euren Charakter noch individueller zu gestalten und zu verbessern.

„Tribes of Midgard“ erscheint für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tribes of Midgard