Murder Mystery Machine: Detektiv-Abenteuer für die PlayStation 4 angekündigt

"Murder Mystery Machine" findet den Weg auf die PlayStation 4.

Bisher wurde das von den Entwicklern von Blazing Griffin entwickelte Detektiv-Adventure „Murder Mystery Machine“ lediglich für den Apple Arcade-Dienst veröffentlicht.

Wie das Studio in Zusammenarbeit mit dem Publisher Microids bekannt gab, wird aktuell an Umsetzungen für die Konsolen sowie den PC gearbeitet, die Ende des kommenden Monats das Licht der Welt erblicken werden. Versprochen wird eine spannende und filmreiche Geschichte, die die Spieler mit ihren interessanten Charakteren und den überraschenden Wendungen in ihren Bann ziehen soll.

Erkundet Tatorte und überführt die Täter

An ihrem ersten Tag bei der District Crime Agency wird Neuling Cassandra Clarke damit beauftragt, zusammen mit dem mürrischen und ausgebrannten Kriminalpolizisten Nate Hudson den Mord an einem prominenten Politiker aufzuklären. Nachdem zunächst alles auf einen Einbruch hindeutet, der aus dem Ruder lief, wird schnell deutlich, dass es die Ermittler mit einer Reihe komplexer und miteinander in Verbindung stehender Verbrechen zu tun haben.

Zum Thema: Sherlock Holmes Chapter One: Preview-Video zeigt die Freiheiten bei der Detektivarbeit

In „Murder Mystery Machine“ erkundet ihr in der Iso-Perspektive die Tatorte und sammelt Hinweise, um die Verdächtigen zu überführen und die Fälle zu lösen. „Es liegt an Ihnen, Ihren Arbeitsbereich gut zu organisieren, um keinen Hinweis zu übersehen und herauszufinden, wer der Schuldige ist, wo das Verbrechen begangen wurde und welches Motiv dahintersteckt“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Murder Mystery Machine“ wird am 25. August 2021 für den PC (via Steam), die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch veröffentlicht.

