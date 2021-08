EA Play: Sechs neue Codemasters-Titel im August 2021

"DiRT Rally" nimmt Kurs auf den EA Play-Dienst.

Anfang dieses Jahres schlossen die Verantwortlichen von Electronic Arts die Übernahme des britischen Studios Codemasters offiziell ab.

Nachdem die beiden Unternehmen im Zuge des „EA Play Live 2021“-Events mit „GRID Legends“ das erste gemeinsame Projekt ankündigten, gab Electronic Arts nun bekannt, dass auch Abonnenten des „EA Play“-Dienstes von der Übernahme von Codemasters profitieren und die Möglichkeit erhalten werden, ausgewählte Titel des Studios ohne zusätzliche Kosten nachzuholen beziehungsweise zu spielen.

Den Anfang machen in diesem Monat insgesamt sechs neue Titel aus dem Hause Codemasters, die ab dem 10. August 2021 im „EA Play“-Abo auf interessierte Spieler warten. Welche Spiele im Detail Einzug halten, verrät euch die folgende Übersicht.

Während ein Monats-Abo von „EA Play“ mit 3,99 Euro zu Buche schlägt, kann die Jahresmitgliedschaft für 24,99 Euro erworben werden. Solltet ihr den Xbox Game Pass Ultimate abonniert haben, dann erhaltet ihr die „EA Play“-Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten obendrauf.

#GetMoreGame means getting more exclusive benefits to stand out from the crowd.

Be sure to log in and claim your EA Play August member benefits from Apex Legends🤖, Knockout City☄️, Madden NFL🏈, and FIFA⚽️! Also, here’s a glimpse of what’s coming next to the Play List 👀🏎💨. pic.twitter.com/h8Kf8T0E6n

— EA Play (@EAPlay) August 2, 2021