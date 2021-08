Hellblade Senua’s Sacrifice: Ein kommerzieller Hit? Ninja Theory nennt neue Spielerzahl

"Hellblade: Senua’s Sacrifice" erschien unter anderem für die PS4.

In dieser Woche kündigten Microsoft und die Entwickler von Ninja Theory an, dass das Action-Adventure „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ für die Xbox Series X/S und den PC optimiert wird.

Aufgrund der Übernahme von Ninja Theory durch Microsoft im Jahr 2018 werden PlayStation 5-Besitzer beim technischen Upgrade des düsteren Abenteuers leider leer ausgehen. Ergänzend zu dieser Ankündigung sprachen die Verantwortlichen von Ninja Theory über den kommerziellen Erfolg von „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ und bestätigten, dass es die Reise von Senua mittlerweile auf mehr als 6,3 Millionen Spieler bringt.

Da „Hellblade: Senua’s Sacrifice“ mittlerweile auch über den Xbox Game gespielt werden kann, entspricht die Spieleranzahl jedoch nicht den Verkaufszahlen des düsteren Action-Adventures. Wie viele Kopien im Endeffekt verkauft wurden, verriet Ninja Theory leider nicht.

„Hellblade: Senua’s Sacrifice“ wurde im Jahr 2017 zunächst für die PlayStation 4 sowie den PC und zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Xbox One veröffentlicht. Im Jahr 2019 folgte zudem eine Umsetzung für Nintendos Switch.

Derzeit arbeitet Ninja Theory am Nachfolger „Senua’s Saga: Hellblade II“, der allerdings nur noch für den PC und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

This is also a cool opportunity to point out that we have now had a total of 6.3M players across all platforms 🎉 https://t.co/ccN61FAYET

— Ninja Theory (@NinjaTheory) August 9, 2021