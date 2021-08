Tales of Arise: Demo zum Rollenspiel angekündigt – Frisches Gameplay verfügbar

Wie Bandai Namco Entertainment bekannt gab, bekommt das Japano-Rollenspiel "Tales of Arise" auf den Konsolen eine kostenlose Demo spendiert. Passend dazu steht auch frisches Gameplay zum neuesten Ableger der langlebigen RPG-Reihe bereit.

"Tales of Arise" erscheint im September 2021.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release des Japano-Rollenspiels bedachten uns die Verantwortlichen von Bandai Namco Entertainment mit einer kleinen Überraschung zu „Tales of Arise“.

Wie das Unternehmen bekannt gab, wird am 18. August 2021 eine spielbare Demo zum Rollenspiel für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Diese soll euch einen ersten Blick auf das Fantasy-Abenteuer ermöglichen und im besten Fall natürlich Lust auf mehr machen.

Ein Volk kämpft um seine Freiheit

Die Geschichte von „Tales of Arise“ dreht sich um eine Welt, die aus Rena besteht, dem Stern, der den Planeten Dahna seit 300 Jahren mit eiserner Faust regiert und dessen Ressourcen kompromisslos ausbeutet. Ihr erlebt die Geschichte des Rollenspiels durch die Augen von Alphen, einem maskierten Dahnäer, der für die Befreiung seines Volkes kämpft und Shionne, einem Mädchen aus Rena, das auf der Flucht vor ihren Landsleuten ist.

„Tales of Arise führt die DNA des Franchises fort und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe mit dem von Bandai Namco Studios entwickelten Atmospheric Shader, der der Grafik einen neuen Touch verleiht und sie wie handgezeichnet aussehen lässt. Dies erhöht die Immersion der Spielerinnen und Spieler zusammen mit einer lebendigen neuen Welt, in der sie zahlreiche Biome erforschen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Tales of Arise“ wird am 10. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht. Anbei das neueste Gameplay zum Rollenspiel, das heute veröffentlicht wurde.

