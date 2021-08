Pathfinder Wrath of the Righteous: PS4-Termin und neuer Trailer

Während der PC-Launch von "Pathfinder: Wrath of the Righteous" für dieses Jahr geplant ist, müssen sich Konsolenspieler etwas länger gedulden. Der Termin steht fest.

Im März 2022 soll die Konsolenversion erscheinen.

Owlcat Games und META Publishing haben den Veröffentlichungstermin der Konsolenfassung von „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ angekündigt. Erscheinen wird der Titel demnach am 1. März 2022 für PS4 und Xbox One. PC-Spieler sind schon etwas früher an der Reihe. Sie können ab dem 2. September 2021 zum Preis von rund 50 Euro durchstarten.

Neuer Trailer veröffentlicht

Zudem wurde zu „Pathfinder Wrath of the Righteous“ ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Hauptbösewicht und die Begleiter vorstellt, die mit den Spielern interagieren werden. Der Trailer zeigt außerdem den Kreuzzug-Modus sowie den berittenen Kampf und taktische Spielmechaniken.

Im genannten Kreuzzug-Modus könnt ihr einen General auswählen, die Größe eurer Armee ändern und die Karte erkunden. Im Spielverlauf werden ebenfalls die Anzahl der verbleibenden Bewegungspunkte, die allgemeine Kampfmoral, die Stärke der Armee und die Stärke der Gegner angezeigt. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Als Kommandant könnt ihr in „Pathfinder Wrath of the Righteous“ ein himmlischer Engel, ein wütender Dämon, ein mächtiger Lich, ein gerissener Trickser, ein jenseitiges Äon, ein rebellischer Azata, ein weiser Golddrache und ein unersättlicher wandernder Schwarm werden oder ein Sterblicher bleiben. Verwandlungen geben euch die Möglichkeit, den Rang eures gewählten Pfades zu erhöhen und neue Fertigkeiten und Fähigkeiten zu erlangen.

Die Versionen für Playstation 4 und Xbox One werden voraussichtlich am 1. März 2022 veröffentlicht und unter Prime Matter, dem Premium-Gaming-Label von Koch Media, vertrieben. Nachfolgend der neue Trailer:

