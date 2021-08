Diablo 2 Resurrected: Neue Videos zeigen die überarbeiteten Zwischensequenzen

"Diablo 2 Resurrected" bekommt komplett überarbeitete Zwischensequenzen spendiert.

In wenigen Tagen erhalten Vorbesteller die Möglichkeit, dank der offenen Beta selbst Hand an die ersten beiden Akte von „Diablo 2 Resurrected“ zu legen.

Passend zum bevorstehenden Start der Multiplayer-Beta veröffentlichten die Entwickler von Blizzard Entertainment neue Videos. In diesen sind die komplett überarbeiteten Zwischensequenzen der ersten beiden Akte zu sehen. Darüber hinaus steht ein Video bereit, dass die Zwischensequenzen aus „Diablo 2 Resurrected“ einem direkten Vergleich mit ihren Pendants aus dem originalen „Diablo 2“ auf dem Jahr 2000 vergleicht.

Die Multiplayer-Beta startet in Kürze

Wer „Diablo 2 Resurrected“ vorbestellt, kann an der ersten Beta teilnehmen, die vom 13. bis zum 17. August 2021 auf allen Plattformen außer der Switch stattfindet. Die zweite Beta wiederum, die am 20. August startet und am 23. August endet, steht allen interessierten Spielern offen. Welche Inhalte im Rahmen der Multiplayer geboten werden, erfahrt ihr hier.

„Diablo 2 Resurrected“ wird am 23. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erscheinen. Neben den überarbeiteten Zwischensequenzen und einer rundum optimierten Grafik ist auch die Unterstützung der Cross-Progression an Bord.

