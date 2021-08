Rainbow Six Siege: Erster Teaser-Trailer zu „Crystal Guard“ zeigt die neue Angreiferin Osa

Mit einem ersten Teaser-Trailer stellt uns Ubisoft den neuen Operator Osa vor, der mit der kommenden Season "Crystal Guard" in "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" auftauchen wird.

Der Taktik-Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ wird in wenigen Wochen in die nächste Season starten. Nun haben die Verantwortlichen von Ubisoft einen ersten Teaser-Trailer bereitgestellt, der uns „Crystal Guard“ erstmals vorstellt. Mit der neuen Season werden die Spieler unter anderem eine neue Angreiferin namens Osa geboten bekommen, die anscheinend kugelsichere Fenster aufbauen kann.

Enthüllung zum Wochenstart

Ubisoft hat auch bekanntgegeben, dass man die vollständige Enthüllung von „Crystal Guard“ am Montag, den 16. August 2021 um 16 Uhr vornehmen wird. Somit werden wir in wenigen Tagen konkrete Details zu Osa und den spielerischen Änderungen erhalten, die die Entwickler mit „Crystal Guard“ ins Spiel bringen werden. Sobald die entsprechenden Informationen enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ erschien Ende 2015 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Seitdem wurde der Taktik-Shooter auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S nachgereicht. Zum aktuellen Zeitpunkt findet auch das „Containment“-Event statt, das an den kommenden kooperativen Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ erinnert.

In dem „Containment“-Event schlüpft ein Trupp bestehend aus fünf Spielern in die Rolle des React-Teams, während ein anderes Team als Archaeen das Konsulat infiziert und die eigenen Nester beschützt. Hier ist erst einmal der neueste Teaser:

