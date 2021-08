Among Us: Fortnites Hochstapler-Modus stößt den Entwicklern sauer auf

"Fortnites" neuer Hochstapler-Modus sorgt für Gesprächsstoff.

Im Laufe des gestrigen Tages veröffentlichten die Entwickler von Epic Games einen neuen Spiel-Modus für den hauseigenen Battle-Royal-Shooter „Fortnite“. Dieser trägt den Namen Hochstapler-Modus und erinnert spielerisch schnell an den Indie-Hit „Among Us“.

Gespielt wird der Hochstapler-Modus mit maximal zehn Nutzern, von denen acht in die Rolle von Agenten schlüpfen und versuchen, die Ordnung auf einer Brücke aufrecht zu erhalten. Die restlichen Spieler wiederum fungieren als Hochstapler und stehen vor der Aufgabe, die Kontrolle an sich zu reißen, indem sie ausreichend Agenten eliminieren. In der Zwischenzeit meldeten sich auch die kreativen Köpfe hinter „Among Us“ zu Wort und kritisierten vor allem die Karte, auf der der Hochstapler-Modus stattfindet.

Gemeinsamkeiten rufen Innersloth auf den Plan

Laut den für „Among Us“ verantwortlichen Entwicklern von Innersloth orientierten sich die Macher von Epic Games nämlich mehr als offensichtlich an „The Skeld“, der ursprünglichen Karte von „Among Us“. Im Endeffekt wurden laut Innersloth-Entwickler Gary Porter lediglich kleinere Änderungen vorgenommen. Um seine Vorwürfe zu untermauern, stellte der „Among Us“-Entwickler via Twitter entsprechendes Bildmaterial bereit.

„Ich war nicht einmal bei der Entwicklung von Skeld dabei und bin immer noch irgendwie beleidigt“, so Porter. Auch Victoria Tran, bei „Among Us“ für die Community-Arbeit verantwortlich, äußerte sich auf Twitter recht eindeutig: „Spielmechaniken sind beispielsweise in Ordnung. Diese sollten nicht geschützt sein. Aber machen unterschiedliche Themen oder Terminologie die Dinge nicht interessanter?“

Alleine sind die Verantwortlichen von Innersloth mit ihren Vorwürfen übrigens nicht. Stattdessen wird das Studio von den Spielern beziehungsweise der Community unterstützt, die ähnliche Vorwürfe äußert. Ein Twitter-User merkte beispielsweise an: „Hier ist die Sache: Wir haben kein Problem damit, Mechaniken / Gameplay hinzuzufügen, die anderen Spielen ähnlich sind, [die] Industrie hat es die ganze Zeit getan. Das Konzept von Among Us ist auch nicht neu, es ist Werwolf/Mafia. Aber womit wir ein Problem haben, ist die Art und Weise, wie Epic das macht.“

Die Entwickler von Epic Games wollten sich zu den geäußerten Vorwürfen bisher nicht äußern.

