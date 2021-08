UK-Charts: PS5 weiter an der Spitze – Die erfolgreichsten Spiele im Juli 2021

Die PS5 verteidigte in Großbritannien die Spitze der Hardware-Charts.

In einem aktuellen Bericht gingen die Marktforscher von GfK Chart-Track auf die Entwicklung des britischen Videospielmarkts im Juli 2021 ein.

Aus diesem geht hervor, dass in Großbritannien im vergangenen Monat rund 146.000 Konsolen verkauft wurden. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Rückgang von 21 Prozent. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass ein Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahresmonat nur wenig Sinn macht, da die Spieler aufgrund der COVID-19-bedingten Ausgangsbeschränkungen viel Zeit in den heimischen Wänden verbrachten und daher auf der Suche nach entsprechender Unterhaltung in Form von Videospielen und anderen Medien waren.

Hardware-Verkäufe legen gegenüber 2020 zu

Trotz allem profitierte der britische Hardware-Markt in diesem Jahr von der Veröffentlichung der neuen Konsolen-Generation. Im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. März 2021 legte der Verkauf von Konsolen nämlich um 32 Prozent zu. Im Juli 2021 sicherte sich die PlayStation 5 erneut den Titel der meistverkauften Konsole Großbritanniens – vor der Switch und den beiden Xbox Series-Systemen.

Zum Thema: US-Charts: Skyward Sword im Juli an der Spitze – PS5 mit den höchsten Umsätzen

Beim Zubehör wurden im Juli 578.974 Controller, Gaming-Headsets, Cases und andere Peripheriegeräte verkauft. Das sind 21 Prozent weniger als im Vormonat und 18,6 Prozent weniger als im Juli des vergangenen Jahres. Zum meistverkauften Zubehör schwangen sich im letzten Monat die DualSense-Varianten in den Farben Weiß und Schwarz auf. Weiter berichtet GfK-Chart-Track, dass in Großbritannien im letzten Jahr 2,09 Millionen Spiele verkauft wurden – 770.000 Retail-Spiele sowie 1,32 Millionen digitale Titel.

Gegenüber dem Juli 2020 entspricht dies einem Minus von 17,2 Prozent. Die meisten Spiele wurden im Juli 2021 auf der PlayStation 4 (35 Prozent) und der Nintendo Switch (21,5 Prozent) abgeliefert. Anbei die Übersicht über die erfolgreichsten Spiele im Juli 2021.

Großbritannien: Die Software-Charts im Juli 2021

1 F1 2021 2 FIFA 21 (EA) 3 The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo) 4 Grand Theft Auto 5 (Rockstar) 5 Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision) 6 Red Dead Redemption 2 (Rockstar) 7 The Crew 2 (Ubisoft) 8 Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom) 9 Spider-Man: Miles Morales (Sony) 10 NBA 2K21 (2K Games) 11 Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) 12 Ratchet & Clank: Rift Apart (Sony) 13 Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game (Sega) 14 Minecraft (Mojang) 15 Minecraft: Switch Edition* (Nintendo/Mojang) (Nintendo) * 16 Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) 17 Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) 18 Battlefield 5 (EA) 19 Efootball Pro Evolution Soccer 2021: Season Update (Konami) 20 It Takes Two (EA)

Quelle: GamesIndustry

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5