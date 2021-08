Alfred Hitchcock Vertigo: Konsolen-Version auf 2022 verschoben – Frischer Trailer als Trostpflaster

Die Konsolen-Version von "Alfred Hitchcock Vertigo" erscheint erst 2022.

Eigentlich sollte das narrative Adventure „Alfred Hitchcock Vertigo“ noch in diesem Jahr für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden.

Wie der Publisher Microids und die verantwortlichen Entwickler der Pendulo Studios zum Start in die neue Woche einräumten, benötigt die Konsolen-Version von „Alfred Hitchcock Vertigo“ allerdings noch etwas mehr Entwicklungszeit. Während der PC wie geplant noch dieses Jahr versorgt wird, sind die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erst 2022 an der Reihe.

Die Suche nach der verschwundenen Familie

„Alfred Hitchcock Vertigo“ erzählt die Geschichte des Protagonisten Ed Miller, einem Schriftsteller, der den Sturz seines Autos im Brody Canyon in Kalifornien unversehrt überstanden hat. Auch wenn Miller immer wieder behauptet, dass sich seine Frau und sein Kind an diesem Tag an seiner Seite befanden, konnten im Wrack des Fahrzeuges keine Hinweise auf seine Familie entdeckt werden.

Zum Thema: Alfred Hitchcock Vertigo: Narrative Adventure mit Trailer angekündigt

Nach dem Unfall ist Miller schwer traumatisiert und leidet plötzlich an immer wiederkehrenden Anfällen von Höhenangst. Als er sich deshalb in Therapie begibt, versucht er herauszufinden, was an jenem tragischen Tag wirklich passiert ist.

Nun liegt es an euch, die Geschichte von „Alfred Hitchcock Vertigo“ aus drei unterschiedlichen Perspektiven zu erleben und den schicksalsträchtigen Tag zu rekonstruieren. Dabei taucht ihr laut Entwicklerangaben tief in die Abgründe der menschlichen Psyche hinab.

Anbei der neue Trailer zu „Alfred Hitchcock Vertigo“, der anlässlich der Verschiebung er Konsolen-Versionen veröffentlicht wurde.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Alfred Hitchcock Vertigo