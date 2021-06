Alfred Hitchcock Vertigo: Narrative Adventure mit Trailer angekündigt

Nicht nur "Vertigo" hatte Einflüsse auf das Spiel.

Dass „Alfred Hitchcocks Vertigo“ in der Welt der Spiele landen wird, ist seit 2018 kein Geheimnis mehr. Damals gaben der Publisher Microïds und Reeder Brand Management, die Rechteinhaber von Alfred Hitchcocks Werken, eine Vereinbarung bekannt, dir vorsieht, dass Teile von „Vertigo“ in einem Videospiel auftauchen dürfen.

Am Wochenende erfolgte die Ankündigung des Titels mit Videomaterial und ersten Details. Erscheinen soll „Alfred Hitchcock: Vertigo“ Ende des Jahres für die Konsolen PS5, PS4, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S sowie für den PC.

Mehrere Inspirationsquellen

Die Handlung erzählt von Ed Miller, einem Schriftsteller, der den Sturz seines Autos im Brody Canyon in Kalifornien unversehrt überstanden hat. Im Wrack des Autos wurde niemand gefunden, doch Ed behauptet, dass er mit seiner Frau und seiner Tochter unterwegs war. Der Unfall sorgte beim Hauptdarsteller für eine Traumatisierung und Ed beginnt, an starken Anfällen von Höhenangst zu leiden. Als er sich deshalb in Therapie begibt, versucht er herauszufinden, was an jenem Tag wirklich geschah.

„Natürlich war der Film von Alfred Hitchcock eine wichtige Inspirationsquelle, sei es bei den Themen des Spiels, der Erzählung oder auch bei den visuellen Techniken, die wir verwendet haben und die eindeutig Hitchcocks wiederkehrende kinematografische Techniken widerspiegeln“, so Pendulo Studios Narrative Designer Josue Monchan in einer Pressemitteilung. „Doch Vertigo ist nicht unser einziger Referenzrahmen. Zum Beispiel erinnert die Tatsache, dass die Therapie im Zentrum der Erzählung steht, an Spellbound. Und einige Charaktere ähneln Protagonisten aus Rebecca, Psycho und vielen anderen.“

Key-Features laut Hersteller:

Eine exklusive, originelle Geschichte über Besessenheit, Erinnerung, Manipulation und Wahnsinn, frei inspiriert von Alfred Hitchcocks Meisterwerk „Vertigo“.

Kraftvolle Erzählung, die den visuellen und erzählerischen Techniken des Thriller-Genres Tribut zollt.

Erforscht den Fall aus der Sicht von drei Charakteren: Jeder hat eine andere Geschichte zu erzählen.

Erkundet mehrere Zeitlinien, um die Ereignisse zu überprüfen und die Realität von trügerischen Erinnerungen zu trennen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Alfred Hitchcock Vertigo