The Wild at Heart: Malerisches Indie-Abenteuer für die PS4 bestätigt

Wie die Entwickler von Moonlight Kids bekannt gaben, wird der Indie-Titel "The Wild at Heart" den Weg auf die PlayStation 4 finden. Der Release auf Sonys Konsole erfolgt 2021.

Bisher wurde das malerische Indie-Abenteuer „The Wild at Heart“ aus dem Hause Moonlight Kids lediglich für den PC sowie die Xbox One veröffentlicht.

Wie das Studio in Zusammenarbeit mit dem Publisher Humble Games bekannt gab, werden die PlayStation 4 und Nintendos Switch allerdings nicht leer ausgehen. Stattdessen wird „The Wild at Heart“ noch in diesem Jahr den Weg auf die PS4 sowie Nintendos Konsolen-Handheld-Hybriden finden. Einen konkreten Releasetermin ließen sich die Entwickler bisher nicht entlocken.

Erkundet ein geheimnisvolles Reich

In „The Wild at Heart“ verschlägt es euch in ein entferntes und geheimnisvolles Reich, in dem zwei frühreife Kinder vor einer Not fliehen und dabei auf magische Wesen und einen Orden von Wächtern stoßen, der von seinem Weg abgekommen ist. Gleichzeitig sehen sie sich schnell mit einem schauerlichen Übel konfrontiert, das ihnen das Leben schwer macht.

Damit ihr euch in der Welt von „The Wild at Heart“ behaupten und die vor euch liegenden Aufgaben meistern könnt, greift ihr auf die Unterstützung der Elflinge genannten Wesen zurück. Diese zerstören für euch Gegenstände, bekämpfen Gegner, erschaffen neue Wege und sammeln Upgrades.

Neben der spannenden Geschichte sollen euch vor allem die abwechslungsreiche Spielwelt, die unverbrauchten Gameplay-Mechaniken sowie die knackigen Rätsel von The Wild at Heart“ begeistern.

