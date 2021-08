Death Stranding – Director’s Cut: Erweitertes Gameplay noch in dieser Woche

Der "Death Stranding: Director's Cut" erscheint im September 2021.

In dieser Woche findet mit der Gamescom 2021 das nächste große Event der Branche statt, das aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut nur in einem digitalen Format abgehalten werden kann.

Dies hält die verschiedenen Entwickler und Publisher allerdings nicht davon ab, uns erneut eine spannende Veranstaltung mit zahlreichen Ankündigungen und Präsentationen zu versprechen. Alleine im Rahmen des morgigen „Open Night Live“-Events zur Gamescom 2021 sollen nicht weniger als 30 ausgewählte Spiele zu sehen sein. Wie bekannt gegeben wurde, befindet sich unter diesen auch der „Death Stranding: Director’s Cut“.

Freuen dürfen wir uns demnach über erweitertes Gameplay aus der Neuauflage des Titels. Das „Opening Night Live“-Event startet am morgigen Mittwoch, den 25. August 2021 um 20 Uhr unserer Zeit. Der „Death Stranding: Director’s Cut“ wiederum wird ab dem 24. September 2021 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich sein.

Zum einen ist natürlich das Hauptspiel an Bord, das diverse technische Verbesserungen wie eine Darstellung in 4K sowie 60 Bildern die Sekunde oder eine Unterstützung der exklusiven Features des DualSense-Controllers spendiert bekam.

Und wer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein sollte, darf sich im „Death Stranding: Director’s Cut“ auf einen besonders knackigen Schwierigkeitsgrad freuen, der auch Veteranen entsprechend fordern soll.

Wednesday, don’t miss an extended look at the gameplay of Hideo Kojima’s DEATH STRANDING: DIRECTOR’S CUT for @PlayStation 5 during @gamescom Opening Night Live

Don’t miss this moment.

Livestream begins Wednesday at 11a PT / 2p ET / 7p BST / 8p CEST at https://t.co/AFycLZXKPd pic.twitter.com/fKt9XW8bxE

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 23, 2021