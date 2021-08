Genshin Impact: Neuer Trailer zeigt Aloy aus Horizon in Aktion

In Kürze nimmt Aloy aus Guerrilla Games' Action-Rollenspiel-Hit "Horizon" Kurs auf den Free2Play-Titel "Genshin Impact". In einem frisch veröffentlichten Trailer wird euch der Neuzugang in Aktion präsentiert.

Vor einigen Tagen kündigten die Entwickler von MiHoYo ein weiteres Spin-off-Event zum Free2Play-Titel „Genshin Impact“ an.

Mit diesem hält mit Aloy niemand geringeres als die Protagonistin aus „Horizon: Zero Dawn“ beziehungsweise „Horizon: Forbidden West“ Einzug. Auf den PlayStation-Konsolen geht es mit dem Update 2.01 los, das am 1. September 2021 an den Start gebracht wird. Um euch den kommenden Crossover schmackhaft zu machen, veröffentlichte MiHoYo im Zuge des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2021 einen Trailer, der Aloy in Aktion zeigt.

Sichert euch Aloy und ihren Bogen

Wer vor der Aktualisierung den 20. Abenteuerrang erreichen sollte, erhält auf den PlayStation-Plattformen die „Horizon“-Protagonistin zusammen mit ihrem Bogen. Von offizieller Seite wird Aloy als ein 5-Sterne-Charakter mit Kryo-Fertigkeiten beschrieben. Unter anderem beherrscht die Bogenschützin eine Fähigkeit, mit der sie Gegner verlangsamen und Brücken aus Eis bauen kann.

Alle weiteren Details zu den Fähigkeiten von Aloy haben wir hier für euch zusammengefasst. „Wir haben uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Genshin Impact gefreut, insbesondere weil wir Fans voneinander in beiden Teams haben. Aloy ist eine bewährte agile Jägerin und Kriegerin, die nie zögert, für eine Sache zu kämpfen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie sie sich mit dem Reisenden zusammenschließt, der ebenfalls aus einer anderen Welt kommt, um ihr gemeinsames Abenteuer im Genshin-Impact-Universum fortzusetzen“, kommentierten die Entwickler von Guerrilla Games den Auftritt von Aloy in „Genshin Impact“.

