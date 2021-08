PSN Store Deals: Sale mit PSVR-Angeboten gestartet

Der neuste Sale im PlayStation Store richtet sich an Spieler, die im Besitz des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR sind und die dazugehörigen Spiele günstiger erwerben möchten.

"Borderlands 2" kann auch als VR-Version gekauft werden.

Im PlayStation Store wartet ein neuer Sale auf euch. Mehr als 200 Spiele wurden im Preis gesenkt, darunter vorrangig Titel für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR. Zudem warten mehrere PS Plus-Zusatz-Discounts auf Kundschaft. Nachfolgend einige Preisbeispiele.

Tumble, Borderlands und mehr

„Eagle Flight“ aus dem Hause Ubisoft bekommt ihr im Zuge des Sales, der bis zum 9. September 2021 läuft, für 7,99 statt 39,99 Euro. Im Fall von „Fruit Ninja VR“ gibt es den ersten PS Plus-Discount. Während der Preis für Standard-User von 16,99 auf 11,89 Euro sank, bezahlen PS Plus-Kunden nur 10,19 Euro. „Until Dawn: Rush Of Blood“ bekommt ihr bis zum genannten Termin für 9,99 statt 19,99 Euro.

Fürverlangt Sony im Zuge des neuen PSN-Sales 4,99 statt 9,99 Euro. PS Plus-Kunden sparen einen weiteren Euro. Weiter geht es mit. Hier könnt ihr 50 Prozent sparen und zahlt nur 14,99 statt der sonst üblichen 29,99 Euro. „Robinson: The Journey“ bekommt ihr für 7,49 statt 29,99 Euro.

Das „DiRT Rally VR-Bundle“ kostet 7,49 statt 29,99 Euro. Die „DOOM 3: VR Edition“ schlägt mit 9,99 statt 19,99 Euro zu Buche. „DOOM VFR“ kostet 4,94 statt 14,99 Euro. „The Persistence“ bekommt ihr für 10,19 statt 29,99 Euro. Der Preis von „Arizona Sunshine“ sank von 39,99 auf 11,99 Euro. Das Deluxe-Upgrade kostet 4,99 statt 9,99 Euro.

Zu den weiteren Angeboten des PS Store-Sales zählen „Wraith“ für 2,49 statt 4,99 Euro, „Prison Boss VR“ für 11,99 bzw. 9,99 statt 19,99 Euro, „Borderlands 2 VR“ für 24,99 statt 49,99 Euro und „Rush VR“ für 6,24 statt 24,99 Euro.

Die Übersicht über den PSVR-Sale im PlayStation Store sollte in Kürze in der dortigen Angebote-Kategorie auftauchen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch die Auflistung auf psprices.com anschauen.

Weitere Deals im PlayStation Store

Schon in der vergangenen Woche ging ein umfangreicher Sale mit hunderten Angeboten an den Start. Die Preise sind noch bis zum 2. September 2021 gültig. Die Deals wurden in zwei Kategorien veröffentlicht:

Auch der „Deal of the Week“ der Vorwoche kann noch bis morgen in Anspruch genommen werden.

Eine kleine Erinnerung: Die August-Games für PS Plus wurden vor drei Wochen freigeschaltet. Auch die neuen Spiele für PlayStation Now stehen seit Beginn des Monats fest.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

