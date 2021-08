Call of Duty Vanguard: Alpha startet auf PS4 und PS5 – Download und Details

Auch eine Beta von "Vanguard" ist geplant.

Heutet startet die Alpha von „Call of Duty Vanguard“. Ab 19 Uhr können alle Besitzer einer PS5 und PS4 daran teilnehmen. Nachfolgend die Produkteinträge im PlayStation Store:

Falls ihr den Button „Zu Bibliothek hinzufügen“ trotz Login nicht seht, liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr kein PlayStation Plus besitzt. Denn aufgrund der Altersbeschränkung gilt die Mitgliedschaft hierzulande aus Voraussetzung für die Teilnahme.

Infos zur Alpha von Vanguard:

Start: 27. August um 19 Uhr

27. August um 19 Uhr Ende: 29: August um 19 Uhr

29: August um 19 Uhr Plattformen: PS5 und PS4

Teilnehmer an der PlayStation-Alpha von „Call of Duty: Vanguard“ können sich erstmals mit dem neuen Spielmodus „Champion Hill“ beschäftigen. Eine Internetverbindung wird vorausgesetzt. Eine Vorbestellung des Shooters ist nicht notwendig.

Laut Entwickler könnt ihr in der Alpha von „Call of Duty Vanguard“ reaktive Umgebungen auf den vier Karten von Champion Hill erkunden, indem ihr zerstörbare Barrieren, Türen und andere Hindernisse durchbrecht. Damit werden Sichtlinien geschaffen oder potenzielle Camper überrascht. Ebenfalls ist es möglich, einige der Waffen auszuprobieren und teilweise mit bis zu zehn Aufsätzen zu modifizieren.

Mehr zu Call of Duty Vanguard:

Gespielt werden kann in Squads – in der Alpha entweder als Duo (2v2) oder Trio (3v3). Alle Teilnehmer starten mit der gleichen Ausrüstung. Mit dem verdienten Geld könnt ihr eure Startwaffen verbessern und in Kaufrunden, die zwischen Kampfrunden stattfinden, neue Waffen, Ausrüstung, Extras und Abschussserien einheimsen.

Betatest folgt im September

Nach dem Alphatest ist längst nicht Schluss. Am 7. September 2021 folgt eine umfangreiche Multiplayer-Präsentation, bevor die Beta an den Start geht. Veranstaltet wird sie an zwei Wochenenden:

Erstes Wochenende:

Start: Freitag, 10. September

Freitag, 10. September Ende: Montag, 13. September

Zweites Wochenende:

Start: Donnerstag, 16. September

Donnerstag, 16. September Ende: Montag, 20. September

Das erste Wochenende ist für PlayStation-Besitzer reserviert, die das Spiel vorbestellt haben. Die Vollversion von „Call of Duty Vanguard“ erscheint am 5. November 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Mehr zum Shooter ist in unserer Übersicht zu „Vanguard“ zusammengefasst.

