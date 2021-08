Call of Duty Vanguard: Erstes Kampagnen-Gameplay führt euch nach Stalingrad

Ein erstes Gameplay-Video gewährt uns einen Einblick in die Kampagne des First-Person-Shooters "Call of Duty: Vanguard". Somit kann man bereits einen Blick auf das Stalingrad-Kapitel werfen.

Im Rahmen der Opening Night Live haben Activision und Sledgehammer Games erstes Gameplay zu dem kommenden First-Person-Shooter „Call of Duty: Vanguard“ enthüllt. Dabei erhalten wir einen Einblick in die Kampagne, die die Spieler einmal mehr in den zweiten Weltkrieg führen wird. In dem heutigen Gameplay kann man Polina, gespielt von Laura Bailey, in Stalingrad erleben und sehen, wie sie sich gegen die deutschen Invasoren zur Wehr setzt.

Action, mehr Action, Call of Duty

In „Call of Duty: Vanguard“ werden mehrere Fronten des Zweiten Weltkriegs in Szene gesetzt. Demnach kann man Schlachten in Europa, in Afrika und im Pazifik erwarten. Dabei sollen alle Kriegsschauplätze aus der Sicht verschiedener Charaktere präsentiert werden. Neben einer actionreichen Kampagne werden die Spieler einmal mehr einen Zombiemodus geboten bekommen, der im Übrigen von Treyarch erschaffen wird.

Zudem kann man auch einen Multiplayer erwarten, der bereits zum Launch 16 Karten zu bieten haben soll. Darüber hinaus werden auch neue Spielmodi wie „Champion Hill“ geboten. Am kommenden Wochenende soll bereits eine PlayStation-exklusive Alpha stattfinden, in deren Rahmen man eben diesen Modus antesten kann. Alle interessierten PlayStation 4- und PlayStation 5-Spieler können an dem Test teilnehmen.

Selbstverständlich werden auch „Warzone“-Spieler neue Inhalte erwarten können. Neben neuen Kostümen, Waffen, Emblemen und Calling Cards, die im Battle Pass enthalten sein werden, soll auch eine komplett neue Karte veröffentlicht werden. Sobald entsprechende Informationen zu den Battle Royale-Inhalten enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Call of Duty: Vanguard“ wird am 5. November 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

