Jurassic World Evolution 2: Neue Dinosaurier, Umgebungen und mehr im Gameplay-Video

"Jurassic World Evolution 2" erscheint im November 2021.

In dieser Woche spendierten die verantwortlichen Entwickler von Frontier Developments dem Strategie-Titel „Jurassic World Evolution 2“ einen konkreten Termin und gaben bekannt, dass der Nachfolger im November das Licht der Welt erblicken wird.

Auch im Zuge der aktuellen Future Game Show war das britische Studio mit von der Partie und präsentierte uns ein weiteres Video mit frischen Spielszenen aus „Jurassic World Evolution 2“. Zu sehen sind zum einen ausgewählte Umgebungen aus dem Nachfolger. Zudem könnt ihr einen Blick auf diverse Dinosaurier werfen – darunter auch der eine oder andere Neuzugang.

Entwickler versprechen zahlreiche Verbesserungen

„Jurassic World Evolution 2“ wird am 9. November 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht und laut Entwicklerangaben mit diversen Verbesserungen aufwarten. Freuen dürfen wir uns beispielsweise über eine überarbeitete Kampagne oder die sogenannten „Was wäre wenn?“-Szenarien, die alternative Geschichten in der Welt von „Jurassic World Evolution“ erzählen.

Gleichzeitig wird uns der Nachfolger unter dem Strich nicht weniger als 70 unterschiedliche Dinosaurier bieten. Unter diesen befinden sich auch diverse Neuzugänge in Form von Wasser- und Flugsauriern.

Abschließend ist von diversen grafischen und technischen Verbesserungen die Rede.

