Konami: Metal Gear Solid-Veteran Nakamura arbeitet an einem neuen Projekt

Wie Ikuya Nakamura bestätigte, arbeitet er beim japanischen Publisher Konami derzeit an einem neuen Projekt. In der Vergangenheit wirkte Nakamura vor allem an diversen "Metal Gear Solid"-Titeln mit.

Klammern wir die jährlichen „Pro Evolution Soccer“-Ableger einmal aus, dann hielt sich der japanische Publisher Konami in den vergangenen Jahren mit der Veröffentlichung größerer Titel vornehm zurück.

Aktuellen Berichten zufolge könnte das Unternehmen jedoch eine Art Comeback planen. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferte der langjährige Mitarbeiter Ikuya Nakamura, der in seiner Twitter-Biografie darauf hinwies, dass er bei Konami derzeit an einem neuen Projekt arbeitet. Offiziell angekündigt wurde dieses bisher allerdings nicht.

Rückkehr von Metal Gear Solid geplant?

Laut eigenen Angaben fungiert Nakamura bei den Arbeiten an dem besagten Titel als Autor und Designer des Spiels. In der Vergangenheit machte sich Nakamura vor allem durch seine Arbeiten an diversen „Metal Gear Solid“-Projekten einen Namen. Zuletzt arbeitete er an „Metal Gear Survive“, was noch einmal die Gerüchte untermauern könnte, dass Konami eine Rückkehr der beliebten Marke plant.

Zudem machten zuletzt immer wieder unbestätigte Gerüchte die Runde, in denen die Rede davon war, dass Konami gleich mehrere neue „Silent Hill“-Titel planen könnte. Solange sich weder Konami noch Nakamura zu dem neuen Titel des Publishers äußern, bleibt unklar, worauf wir uns im Detail einstellen dürfen.

Sollten entsprechende Informationen zu diesem Thema folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

