Diablo 2 Resurrected: Neuer Trailer stimmt auf die Barbaren-Klasse ein

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release bedachten uns die Entwickler von Blizzard Entertainment mit einem frischen Trailer zu "Diablo 2 Resurrected". In den Mittelpunkt rückt dieses Mal die Barbaren-Klasse.

"Diablo 2 Resurrected" erscheint im September 2021.

Mit „Diablo 2 Resurrected“ kehrt der legendäre Action-Rollenspiel-Klassiker aus dem Hause Blizzard Entertainment in wenigen Wochen auf die Konsolen und den PC zurück.

Um euch noch einmal auf das vor euch liegende Abenteuer einzustimmen, stellten die Macher von Blizzard Entertainment nun einen frischen Trailer zur Neuauflage bereit. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und liefert euch Eindrücke von der Barbaren-Klasse, die serientypisch vor allem auf ihre beeindruckende Physis und wuchtige Nahkampfangriffe setzt.

Ein Klassiker in einem neuen Gewand

Der Barbar ist beispielsweise in der Lage, Gegnern in der Nähe mit seinem Kriegsschrei Schaden zuzufügen, diese zu betäuben oder ihre Verteidigung zu senken. Zusammen mit Fähigkeiten wie dem „Bash“ oder dem „Taunt“ kann der Barbar zudem in Feinde springen und einen Wirbelwind ausführen, um mehrere seiner Widersacher gleichzeitig anzugreifen.

Zum Thema: Diablo 2 Resurrected: Spaßig aber angestaubt – Closed Beta angespielt

„Diablo 2 Resurrected“ wird am 23. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch veröffentlicht und dem Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 2000 zu einem Comeback in einem technisch aufgepeppten Format verhelfen. Geboten werden unter anderem eine höhere Auflösung eine verbesserte Framerate.

Zu den weiteren technischen Verbesserungen gehören komplett überarbeitete Charakter-Modelle sowie neue Animationen und Effekte.

