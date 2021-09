Death Stranding Director’s Cut: Finaler Trailer erscheint in Kürze, verspricht Kojima

Der "Death Stranding: Director's Cut" erscheint exklusiv für die PS5.

Ende des Monats wird der „Death Stranding Director’s Cut“ exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht und den Spielern die Möglichkeit bieten, das ungewöhnliche Abenteuer in einer technisch aufgepeppten Version zu genießen.

Um uns einen Eindruck von dem zu vermitteln, was „Death Stranding“ auf der PlayStation 5 zu bieten hat, wurde im Rahmen des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2021 ein umfangreicher neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. Wer den besagten Trailer verpasst haben sollte, kann ihn sich hier anschauen. Apropos Trailer: Wie Hideo Kojima kürzlich bestätigte, wird er höchstpersönlich für den Launch-Trailer zum „Death Stranding Director’s Cut“ verantwortlich sein.

Im Rahmen eines aktuellen Tweets legte die japanische Designer-Legende nun nach und bestätigte, dass die Arbeiten am finalen Trailer abgeschlossen sind. Daher sollte dieser im Laufe der nächsten Woche erscheinen. „Vielen Dank für Ihre Geduld. […] Er wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte der nächsten Woche veröffentlicht. Bitte haben Sie noch etwas Geduld“, führte Kojima bezüglich des Launch-Trailers aus.

Der „Death Stranding Director’s Cut“ wird am 24. September 2021 für die PlayStation 5 veröffentlicht. Neben einer überarbeiteten Grafik sind weitere technische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung, eine optimierte Framerate sowie reduzierte Ladezeiten an Bord.

Darüber hinaus werden den Spielern ein besonders knackiger Schwierigkeitsgrad sowie die Unterstützung des DualSense-Controllers in Aussicht gestellt.

