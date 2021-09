Hell Let Loose: Closed-Beta auf der PlayStation 5 wird verlängert

"Hell Let Loose": Beta auf der PS5 findet etwas länger statt.

Nach dem Release auf dem PC wird der von Black Matter entwickelte Multiplayer-Shooter „Hell Let Loose“ in den kommenden Monaten auch für die Konsolen veröffentlicht.

Um für einen möglichst reibungslosen Launch zu sorgen und gleichzeitig mögliche Fehler aufzuspüren, wurde „Hell Let Loose“ in den vergangenen Tagen im Rahmen einer geschlossenen Beta auf der PlayStation 5 getestet. Ursprünglich sollte diese bereits am gestrigen Montag, den 31. August 2021 enden. Wie die Macher von Black Matter bekannt gaben, entschloss sich das Studio jedoch dazu, die PS5-Beta kurzfristig zu verlängern.

„Die geschlossene Beta von Hell Let Loose wurde bis zum 6. September verlängert – eine zusätzliche Woche! Das Feedback und die Fehlerberichte, die Sie bereitgestellt haben, sind von unschätzbarem Wert und werden zum Launch einen wichtigen Unterschied machen. Danke!“, so die Entwickler von Black Matter.

„Wir sind uns der Frustration rund um die Serverprobleme bewusst und arbeiten hart an Fehlerbehebungen, mit dem Ziel, diese Fehler während der verlängerten Betaphase zu beheben“, heißt es weiter. „Wir werden diese Woche auch den Termin für unsere offene PS5-Beta bekanntgeben, die in Kürze verfügbar ist! Wir sehen uns an vorderster Front.“

Einen konkreten Releasetermin bekam die Konsolen-Version von „Hell Let Loose“ bisher nicht spendiert. Stattdessen ist von offizieller Seite lediglich von einem Launch in diesem Jahr die Rede.

We’re aware of the frustration around the server issues and are working hard on fixes, with a goal to try and fix these bugs during the extended beta period.

We’ll also be announcing this week the date for our PS5 open beta, coming soon!

See you on the frontline.

— HellLetLoose (@hell_let_loose) August 31, 2021