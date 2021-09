PS Plus September 2021: Spiele für PS5 und PS4 enthüllt

Die PlayStation Plus-Spiele für September 2021 wurden enthüllt. Einmal mehr könnt ihr drei Spiele in eure Bibliothek packen - aber erst in der kommenden Woche.

Das sind die PS Plus-Spiele für September.

Pünktlich zum 1. September 2021 hat Sony die PS Plus-Spiele angekündigt, die Besitzer einer Mitgliedschaft im laufenden Monat ohne Zusatzkosten herunterladen können.

Im September erwarten euch demnach die Spiele „Overcooked! All You Can Eat“ (PS5), „Hitman 2“ (PS4) und „Predator: Hunting Grounds“ (PS4). Nachfolgend die obligatorische Übersicht:

PS Plus im September 2021

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 84

User-Score: 6.2

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Hitman 2 (PS4)

Veröffentlicht im November 2018

Metascore: 82

User-Score: 8.3

Regulärer Peis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Veröffentlicht im April 2020

Metascore: 56

User-Score: 6.1

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie gewohnt gilt: Sofort herunterladen könnt ihr die PlayStation Plus-Spiele für September nicht. Stattdessen müsst ihr euch eine weitere Woche gedulden. Freigeschaltet wird das neue Angebot voraussichtlich am kommenden Dienstag in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr. Wir werden euch rechtzeitig daran erinnern.

PS Plus im Oktober 2021

Bis zur kommenden Woche könnt ihr die PlayStation Plus-Spiele laden, die Sonyhat. Möglich ist der „Gratis-Zugriff“ bis zum Austausch des Angebotes, also am 7. September 2021 gegen Mittag. Habt ihr die Spiele einmal in eurer Bibliothek, könnt ihr sie als PS Plus-Mitglied dauerhaft nutzen.

Aufgrund der Regelmäßigkeit lassen sich die Termine auch für Oktober vorhersagen. Nach wie vor gilt: Meist werden die neuen PS Plus-Spiele am ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store zur Verfügung gestellt. Die Enthüllung erfolgt meist am Mittwoch der Vorwoche. Bleibt Sony dieser Regel treu, dann ergeben sich für Oktober die folgenden Termine:

Enthüllung des PS Plus-Oktober-Angebotes am 29. September 2021

Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele am 5. Oktober 2021

PlayStation Plus könnt ihr für rund 60 Euro pro Jahr abonnieren und danach einige Vorteile genießen. Als Beispiele können die monatlichen „Gratis-Games“ und der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5 genannt werden. Hinzukommen der Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos.

Was sagt ihr zum PlayStation Plus-Angebot für September 2021? Seid ihr mit der Auswahl zufrieden?

