Ghost of Tsushima Legends: Trailer stellt den neuen Rivals-Modus vor

Mit "Rivals" bekommt der Multiplayer-Modus "Ghost of Tsushima Legends" einen neuen Spiel-Modus spendiert. Was es mit diesem im Detail auf sich hat, verrät euch ein frisch veröffentlichter Trailer.

"Ghost of Tsushima: Legends" ist ab sofort in Form einer Stand-Alone-Version erhältlich.

Ab sofort ist „Ghost of Tsushima Legends“, der Mehrspieler-Modus von „Ghost of Tsushima“, auch in Form eines Stand-Alone-Titels erhältlich.

Passend zum Release der 19,99 Euro teuren Stand-Alone-Version bekam „Ghost of Tsushima Legends“ einen neuen Spiel-Modus spendiert, der den Namen „Rivals“ trägt und sich spielerisch ein wenig am „Gambit“-Modus von „Destiny 2“ orientiert. Im Rahmen eines frisch veröffentlichten Trailers stellen euch die Entwickler von Sucker Punch den neuen Modus etwas näher vor.

Zwei Teams kämpfen um den Sieg

Im „Rivals“-Modus treten zwei Teams gegeneinander an und versuchen den Sieg davon zu tragen, indem sie KI-Gegner besiegen und „Magatama“ sammeln. „Magatama“ kann von getöteten Feinden erbeutet werden, um Flüche freizuschalten, die den Fortschritt des anderen Teams behindern können. Sammelt ihr genug, könnt ihr zudem den Kampf gegen eine letzte Welle besonders hartnäckiger Feinde starten. Das erste Team, das die letzte Welle erfolgreich abschließt, gewinnt.

Neben dem „Rivals“-Modus bringt das letzte Update zu „Ghost of Tsushima Legends“ das neue Ausrüstungsbeherrschungssystem mit sich. Dieses ermöglicht den Abschluss von entsprechenden Herausforderungen, mit denen ihr eure 110 Ki-Level-Ausrüstung auf die Stufe 120 heben dürft. Dadurch seid ihr in der Lage, einen zweiten Perk-Slot und weitere Fähigkeiten freischalten.

Mit einer härteren Version der „Trials of Iyo“, einer weiteren „Rivals“-Karte oder neuen Survival-Karten bekommt „Ghost of Tsushima: Legends“ in den nächsten Wochen weitere kostenlose Inhalte spendiert.

