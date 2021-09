God of War: Entwickler streben 40 Stunden Spielzeit an

Bei Sony Santa Monica befindet sich bekanntermaßen ein neues „God of War“ in Entwicklung. Nachdem die Entwickler mit dem 2018 veröffentlichten Ableger bereits ein umfangreicheres Abenteuer rund um Kratos und seinen Sohn Atreus auf die Beine gestellt hatten, scheinen sie mit dem neuen Teil den Spielern noch mehr bieten zu wollen.

Noch umfangreicher als der letzte Teil

In einem aktuellen Video hat der frühere Game Director David Jaffe, der vor allem für seine Arbeit an „Twisted Metal“ und eben „God of War“ bekannt ist, betont, dass er weiterhin einige Kontakte bei Sony-internen Studios hat. Er würde nie Enthüllungen und Ankündigungen vorwegnehmen, jedoch hat er bezüglich des neuen „God of War“-Ablegers ein interessantes Detail aus der Entwicklung verraten.

Wie Jaffe zu Ohren gekommen ist, plant Sony Santa Monica ein 40-stündiges Abenteuer auf den Markt zu bringen. Allerdings ist nicht klar, ob sich diese Länge auf die Hauptgeschichte bezieht oder für alle Inhalte gilt, die man zum Erreichen der Platintrophäe spielen muss. Darüber hinaus hat Jaffe klargestellt, dass die 40 Stunden Spielzeit nicht in Stein gemeißelt sind. Im Rahmen einer Entwicklung könnten weiterhin zahlreiche Inhalte gestrichen werden, wodurch man dieses Ziel nicht erreichen würde.

Nichtsdestotrotz scheinen die Entwickler große Pläne zu haben. Für das letzte „God of War“-Abenteuer haben viele Spiele etwas mehr als 20 Stunden benötigt, um die Kampagne abzuschließen. Für alle Inhalte wurden im Schnitt auch knapp 50 Stunden benötigt. Dementsprechend kann man gespannt sein, wie umfangreich das neue Spiel tatsächlich ausfallen wird. Sobald entsprechende Details enthüllt werden, lassen wir euch davon wissen.

Laut einem Insider soll das neue „God of War“ im Rahmen des anstehenden PlayStation Showcase vorgestellt werden. Die Präsentation wird am kommenden Donnerstag, den 9. September 2021 um 22 Uhr stattfinden. Wir werden euch selbstverständlich mit allen Neuigkeiten vom PlayStation Showcase versorgen, damit ihr auch nichts verpasst.

