Ghost of Tsushima: Update 2.08 & 2.09 veröffentlicht – Ladezeiten, Fehler und mehr

Sucker Punch Productions hat für den „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ ein Update auf die Version 2.09 veröffentlicht. Es steht sowohl für die PS4- als auch für die PS5-Fassung zum Download bereit.

Die Patchnotes sind recht überschaubar. Offenbar beschränkt sich das Update auf die Behebung eines Absturzes, der bei einigen Spielern auftrat, sowie eines Problems mit Iki-Leuchttürmen. Hinzu kommen Anpassungen für das Matchmaking in „Legends“.

Patch 2.09 is now live for #GhostOfTsushima Director’s Cut. This patch fixes a crash some users were experiencing, resolves an issue with Iki lighthouses, and includes adjustments for matchmaking in Legends.

