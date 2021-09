Stardew Valley: Möglicherweise keine weiteren Updates zum Indie-Hit geplant

Wie Eric Barone auf Nachfrage bestätigte, könnte die Unterstützung des Indie-Hits "Stardew Valley" eingestellt werden. Als Grund nannte Barone die Tatsache, dass er aktuell mit den Arbeiten an seinen nächsten Projekten ausgelastet ist.

"Stardew Valley" verkaufte sich mehr als zehn Millionen Mal.

Zu den größten Überraschungshits der vergangenen Jahre dürfte zweifelsohne „Stardew Valley“ gehören, für das der unabhängige Entwickler Eric Barone alias „ConcernedApe“ verantwortlich zeigte.

Nachdem „Stardew Valley“ in den vergangenen Jahren mit neuen Inhalten und Features bedacht wurde, könnte die Unterstützung des Indie-Hits langsam aber sicher zu einem Ende kommen. Wie Barone in einem Gespräch auf Twitch bestätigte, steht aktuell noch in den Sternen, ob „Stardew Valley“ mit weiteren Updates unterstützt wird. Vorerst möchte sich Barone laut eigenen Aussagen nämlich auf seine neuen Projekte konzentrieren.

Neue heiratswillige NPCs hätten den Entwickler vor diverse Herausforderungen gestellt

„Ich sage nicht, dass es ein weiteres Stardew Valley-Update geben wird“, sagte Barone. „Ich weiß es zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal. Im Moment konzentriere ich mich auf mein nächstes Spiel. Also, wir werden sehen.“ Im weiteren Verlauf des Gesprächs ging Barone zudem auf die Entscheidung ein, keine weiteren heiratswilligen Charaktere einzubauen.

„Das ist der Hauptgrund, warum ich nicht mehr Leute hinzugefügt habe“, ergänzte Barone.“Um jemanden als Heiratskandidat zu haben, muss ich viele Dialoge und mindestens zwei weitere Events hinzufügen. Und diese Events brauchen viel Zeit viel Zeit. Es gibt eine Menge anderer Dinge – man muss den Ehepartnern Platz machen. Es steckt einfach viel dahinter. Das ist der Grund, warum ich nicht einfach weitere Heiratskandidaten hinzugefügt habe.“

„Stardew Valley“ wurde für nahezu alle relevanten Systeme veröffentlicht und verkaufte sich weltweit mehr als zehn Millionen Mal.

