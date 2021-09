Terminator Resistance: Story-DLC kommt – Vorstellung in wenigen Wochen

"Terminator Resistance" wurde zuletzt für die PS5 fit gemacht.

„Terminator Resistance“, das kürzlich mit einem PS5-Upgrade versehen wurde, erhält weitere Inhalte. Auf Twitter gab Reef Entertainment bekannt, dass ein neuer Story-DLC in der Pipeline ist.

Spieler sollen sich bereit machen, im „brandneuen Story-DLC für Terminator Resistance über die Vernichtungslinie“ hinauszuschreiten. Offenbar handelt es sich um die letzte geplante Erweiterung, denn im Tweet heißt es zugleich: „John Connor hat eine letzte Mission für dich.“

Weitere Details liegen zur Erweiterung von „Terminator Resistance“ noch nicht vor. Und sie lassen noch eine Weile auf sich warten. Denn die Enthüllung des Story-DLCs soll im kommenden November erfolgen.

On your feet, soldier. John Connor has one last mission for you.

Prepare yourself to venture beyond the Annihilation Line in a brand new story DLC for #TerminatorResistance – we’ll have more details to share in November.

— Reef Entertainment (@Reef_Games) September 2, 2021