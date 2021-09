Assassin’s Creed Valhalla: Update 1.3.1 erscheint heute – Die Neuerungen in der Übersicht

"Assassin’s Creed Valhalla" wird heute mit einem neuen Update bedacht.

Nach der offiziellen Ankündigung Ende der vergangenen Woche wird das „Assassin’s Creed Valhalla“-Update auf die Version 1.3.1 am heutigen Dienstag Mittag veröffentlicht.

Wie Ubisoft bekannt gab, wird das besagte Update ab 14 Uhr unserer Zeit zur Verfügung stehen und auf der PlayStation 5 einen 14,31 Gigabyte großen Download voraussetzen. Auf der PlayStation 4 hingegen bringt es der Download auf eine Größe von stattlichen 30 Gigabyte. Zu den interessantesten Neuerungen des Updates 1.3.1 dürfte sicherlich der „Albtraum“ genannte Schwierigkeitsgrad gehören, der laut Entwicklerangaben auch erfahrene Spieler gehörig fordern wird.

Dafür dürfen sich Abenteurer im „Albtraum“-Schwierigkeitsgrad auf besonders wertvolle und seltene Belohnungen freuen. Mit „Abhainn na hOirimhe“, „Berbha“ und „Rin“ bekam der „Flussraubzüge“-Modus nicht nur drei neue Flüsse spendiert. Darüber hinaus wurden zusätzliche Belohnungen in Form von „Lughs Rüstung“ und fünf neuen Waffen hinzugefügt.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Speicherprobleme auf PS4 & PS5 behoben

Des Weiteren könnt ihr nach der Installation des neuen Updates eure Jomswikingerhalle erweitern, um Jomswikinger der Stufen Vier und Fünf anzuheuern, und bei „Flussraubzügen“ an Klostern drei neue Fähigkeiten freischalten. Hierbei haben wir es mit dem „Speerwirbel“, dem „Paukenpfeil“ sowie dem „Zielgenauen Axtwurf“ zu tun.

Abgerundet wird das „Assassin’s Creed Valhalla“-Update auf die Version 1.3.1 vom „Odins Segen“ genannten Tattoo-Wettbewerb, diversen Anpassungen am Balancing sowie Veränderungen der Runenvorteile. Alle weiteren Details zu den Neuerungen sowie den ausführlichen Changelog in deutscher Spracher findet ihr auf der offiziellen Website.

We can’t give everything away just yet, but the upcoming game update may or may not include:

🤫 3 new River Raids maps

🤫 Nightmare combat difficulty

🤫 3 new abilities

🤫 New weapons and gear (did someone say short sword?)#AssassinsCreed pic.twitter.com/90NTQx1CIE

— Assassin's Creed (@assassinscreed) September 4, 2021